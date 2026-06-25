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Питерец.ру » Культура » В Академии танца Бориса Эйфмана состоялся выпускной концерт

В Академии танца Бориса Эйфмана состоялся выпускной концерт

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Выпускники Академии танца Бориса Эйфмана усилят творческий потенциал Петербурга и укрепят его статус культурной столицы страны

24 июня, состоялся выпускной концерт в Академии танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне. Стены прославленного учебного заведения покидают 17 артистов балета. Также в этом году завершили обучение первые 10 костюмеров, которые осваивали новую учебную программу «Театрально-декорационное искусство».

«Для Петербурга балет – не просто искусство. Это важнейшая часть культуры города, его истории и неповторимой атмосферы. Уже многие годы Академия танца работает в Северной столице и даёт возможность талантливым детям со всей страны учиться у лучших мастеров. Другой такой школы нет в России», – подчеркнул Александр Беглов.

Он отметил, что коллективу Академии удаётся объединять классическое искусство с современной хореографией, воспитывать универсальных артистов балета XXI века.

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