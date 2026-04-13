Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Театра Комедии
В честь 125-летия основателя Театра Комедии, режиссера и художника Николая Павловича Акимова Театр Комедии им. Акимова открывает выставку оригиналов его работ.

Пресс-показ пройдет 15 апреля в 17:00. На церемонии открытия выступят художественный руководитель театра Татьяна Казакова и артисты, которые работали вместе с Николаем Павловичем – Валерий Никитенко, Галина Костина и Ирина Григорьева.

Основу выставки составляют предметы, переданные из семейного архива Акимовых. Это уникальная возможность увидеть работы и документы, которые не публиковались в альбомах и не выставлялись в музеях, а из года в год бережно хранились в семье художника и режиссера.

Посетители смогут проследить эволюцию стиля художника, увидеть его экспериментальные рисунки и даже заглянуть в творческую «кухню» постановщика благодаря редким черновикам эскизов костюмов и декораций. Также на выставке представлены исторические премьерные афиши и редкие плакаты к спектаклям, которые хранились в музее театра. Мы постарались воссоздать атмосферу эпохи и показать, каким многогранным человеком был Акимов: от ироничного графика до глубокого философа от искусства.

ВАЖНО: 16 апреля (в день рождения Николая Павловича Акимова) выставка будет доступна для всех желающих бесплатно, с 12:00—16:00, по регистрации (https://akimovkomedia.ru/play/373/).

Далее до 16 мая выставку можно будет увидеть только при посещении спектаклей театра.

Дата и время: 15 апреля в 17:00

Адрес: Невский проспект, 56

