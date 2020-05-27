В День города губернатор возложил цветы к могиле Петра Первого

В полдень в честь Дня основания города с Нарышкина бастиона будет дан пушечный выстрел. В этом году право произвести традиционный залп доверено медикам. Зажжены факелы на Ростральных колоннах.

В связи со сложной эпидемической ситуацией все праздничные мероприятия проходят в этом году в онлайн формате. Своё 317-летие Санкт-Петербург отметит двумя яркими онлайн проектами – шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концертом #Петербург317.

В параде барабанщиков примут участие лучшие команды и оркестры барабанщиков, представляющие тысячи музыкантов в разных городах и странах мира. В гала-концерте #Петербург317, который транслирует «Телеканал 78», выступят известные музыканты, оперные певцы, артисты балета, популярные джазовые и эстрадные исполнители, уличные театры и театры огня.

В 20 часов в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург» начнется трансляция концерта «Классика на Дворцовой».

Весь день будет проходить поэтическая экскурсия по стихотворениям известных поэтов, писавших о Санкт-Петербурге.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет в записи спектакль «Царь Петр». Мюзик-холл - видеозапись концерта «Город над вольной Невой». В городском онлайн празднике примут также участие юные воспитанники «Академии талантов».

В рамках подготовки к празднику в петербургских образовательных учреждениях прошли творческие конкурсы с использованием возможностей электронных информационных ресурсов.