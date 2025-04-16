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В Музее артиллерии Санкт-Петербурга рассказали о вкладе стран Африки в победу над фашизмом

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Музее артиллерии Санкт-Петербурга прошла конференция «Неизвестный подвиг африканского народа во Второй мировой войне»

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга прошла конференция «Неизвестный подвиг африканского народа во Второй мировой войне», организованная «Петербургским африканским клубом». На мероприятии, посвященном малоизученным страницам борьбы с фашизмом, выступили ученые, африканские студенты и аспиранты РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ, а также курсанты петербургских вузов. Они детально изучили участие африканских военнослужащих в ключевых операциях на континенте и их вклад в антиколониальное движение.

Несмотря на масштабность событий Второй мировой войны, подвиги африканских солдат часто остаются «в тени» учебников истории. Более миллиона жителей континента сражались в составе армий союзников, обеспечивали логистику, работали в тылу и участвовали в освобождении Северной Африки от войск стран «оси». Конференция призвана восстановить историческую справедливость и рассказать о героизме, которому долгое время не уделялось должного внимания.

Выбор музея в качестве площадки не был случайным. Пространство, хранящее военную историю, стало идеальным местом для диалога о прошлом и будущем. После лекционной части состоялось обсуждение взаимосвязи антифашистской борьбы и процессов деколонизации Африки.

Отметим, что «Петербургский африканский клуб», основанный в 2024 году, продолжает развиваться как важная платформа для культурного, делового и научного обмена между Россией и африканскими странами.

В год 80-летия Великой Победы особенно важно сохранять историческую память о подвиге народов, победивших фашизм. Исследование вклада своих предков в общую победу и передача этой правды будущим поколениям имеет особое значение для понимания нашей общей истории. В марте 2025 года вышло издание «РГПУ им. А. И. Герцена. История и современность», где представлена история зарождения, формирования и становления отечественного педагогического образования. Один из блоков книги описывает подвиги герценовцев во время Великой Отечественной войны и их работу по послевоенному восстановлению вуза.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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