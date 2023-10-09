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Питерец.ру » Культура » На выставке картин Марка Шагала установили мировой рекорд

На выставке картин Марка Шагала установили мировой рекорд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На выставке “Интеллект искусства”, проходящей в Культурном квартале «Брусницын», был зафиксирован мировой рекорд

На выставке “Интеллект искусства”, проходящей в Культурном квартале «Брусницын», был зафиксирован мировой рекорд, который осуществился во время флешмоба «Шагай к Шагалу».

В экспозиции представлены подлинные автолитографические картины Марка Шагала, перед которыми была установлена беговая дорожка. В рамках флешмоба, гостям выставки предлагалось пройти любое количество шагов, которое фиксировалось сотрудниками выставки.

Задачей флешмоба было, чтобы перед картиной гости прошли более 1000 км, что в сумме составляет ~1,5 млн шагов.

За 2,5 месяца посетители выполнили этот план. В флешмобе поучаствовало 479 участников. В пятницу 6 октября был преодолен рубеж в 1000 км или в 1,5 млн шагов, что является мировым рекордом, как самое большое количество шагов, пройденных на беговой дорожке перед картиной Марка Шагала.

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