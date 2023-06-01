ента новостей

18:43
Петербуржцы порадовали на IX Российско-Китайских летних молодёжных играх, завершившихся в городе Чунцин (КНР)
16:44
Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие
16:42
Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте
16:36
В Ленобласти спасатели и пожарные провели занятия с детьми
16:03
В Петербурге открылся прокат культовых мотоциклов Harley-Davidson с курсами безопасного вождения
15:40
В Петербурге открылись экопункты
15:34
В Петербурге открылся первый образовательный курс «Беседы о слухе в белые ночи»
13:48
«Денвер» Николы Йокича видится фаворитом финала НБА, но игра «Наггетс» слишком зависит от звёздного серба: есть ли шанс у «Майами»?
13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
12:59
В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище
12:49
На Ленинском проспекте построят студенческое общежитие СПбГМТУ
12:43
В Ленобласти стреляли в девушку-курьера по доставке суши
12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
12:04
В Кировском районе задержали афериста обманушего двух пенсионерок
11:53
Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска
11:50
В Калининском районе раскрыли убийство семилетней давности
11:45
В Московсом районе двое пьяных мужчин развлекались стрельбой из пневматики по окнам дома
11:39
В Калининском районе мужчина на автобусной остановке совершил сексуальное насилие в отношении 21-летней девушки
11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
11:15
Смольный вставляет палки в колеса? В Петербурге не могут построить спорткомплекс имени заслуженного тренера по дзюдо Рахлина
10:22
В Ленобласти подросток на родительской "Мазде" насмерть сбил велосипедистку
09:54
1 июня – Международный день защиты детей
09:50
В Петербурге общественники просят губернатора проверить деятельности комитета по контролю за имуществом в связи с обращением представителей ТСЖ «Шуваловское»
09:45
Проект «Остров фортов» поделился лучшими практиками развития территорий в рамках визита представителей паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»
23:08
В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча
19:06
Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня
18:36
Депутаты ЗакС Петербурга приняли в первом чтении законопроект о реформе городского такси
18:34
Сергей Карякин вернулся в июньский рейтинг ФИДЕ и занимает 11-е место, также его включили в число участников Кубка мира – 2023
16:27
Петербургские молодогвардейцы организовали зарядку на свежем воздухе ко Всемирному дню без табака
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте

Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Творческие коллективы и артисты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства в Ташкенте познакомили жителей столицы Узбекистана с проектом «Дни

Творческие коллективы и артисты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства в Ташкенте познакомили жителей столицы Узбекистана с проектом «Дни культуры Ленинградской области».

Песни и танцы малых народов Ленинградской области в Ташкенте представили хореографический ансамбль «Радуга», студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка», победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов Софья Гога и Никита Смирнов – воспитанники Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

«Проект направлен на продвижение русской культуры за рубежом, развитие сотрудничества Ленинградской области с Республикой Узбекистан и поддержку наших соотечественников, проживающих в Ташкенте. «Целью Дней культуры является развитие всех форм культурного сотрудничества и общения народов, взаимный обмен культурными достижениями, поощрение совместной творческой деятельности, искусства, активное содействие взаимообогащению национальных культур», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. 

Для обмена опытом в «Дни культуры Ленинградской области» в Узбекистане» прошли мастер-классы по основам русского танца – с одной стороны  и особенностям бухарской, ферганской, хорезмской школ танца – с другой.

Источник: Администрация Ленобласти
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-04-2021, 14:37
Выставка «Территория творчества»
2-05-2023, 15:05
Концерт «Нам нужна одна Победа»
15-03-2021, 12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
20-09-2022, 21:17
В Ленобласти открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны
12-10-2021, 17:12
Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»
17-01-2023, 16:40
В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:11
В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»
0
72
Сегодня, 13:04
В Ленобласти «Шевроле Нива» столкнулась с большегрузом, водитель легковушки погиб
0
80
Сегодня, 12:16
В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
90
Сегодня, 11:24
В Ленобласти эвакуатор столкнулся с грузовиком, водитель погиб
Наверх