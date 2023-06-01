Дни культуры Ленинградской области в Ташкенте

Творческие коллективы и артисты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства в Ташкенте познакомили жителей столицы Узбекистана с проектом «Дни культуры Ленинградской области».

Песни и танцы малых народов Ленинградской области в Ташкенте представили хореографический ансамбль «Радуга», студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка», победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов Софья Гога и Никита Смирнов – воспитанники Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

«Проект направлен на продвижение русской культуры за рубежом, развитие сотрудничества Ленинградской области с Республикой Узбекистан и поддержку наших соотечественников, проживающих в Ташкенте. «Целью Дней культуры является развитие всех форм культурного сотрудничества и общения народов, взаимный обмен культурными достижениями, поощрение совместной творческой деятельности, искусства, активное содействие взаимообогащению национальных культур», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Для обмена опытом в «Дни культуры Ленинградской области» в Узбекистане» прошли мастер-классы по основам русского танца – с одной стороны и особенностям бухарской, ферганской, хорезмской школ танца – с другой.