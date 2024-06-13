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Питерец.ру » Культура » Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»

Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Законодательное Собрание и «Лендок» реализуют совместный проект «Власть в объективе. Ленинградское документальное кино и кинохроника»

В Белом зале открытой киностудии «Лендок» прошло торжественно-памятное мероприятие «Война на экране», посвященное 80-летию окончания Ленинградской битвы. Это продолжение совместного культурно-просветительского проекта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и открытой киностудии «Лендок» – «Власть в объективе», который реализуется к 30-летию парламента. В мероприятии приняли участие депутат ЗС СПб Наталия Астахова, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, заведующая отделом использования документов, информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Екатерина Черноусова.

Наталия Астахова приветствовала гостей от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского:

«Отмечая в 2024 году 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и окончания Ленинградской битвы, мы вновь обращаемся к работам документалистов, сохранившим для нас память о великом подвиге ленинградцев. В наших сердцах навсегда остались защитники города, все, кто жил и трудился в блокадном кольце. Их долгую, героическую борьбу, несгибаемую волю запечатлели уникальные кадры кинохроники. В рамках мероприятия, а также в преддверии Дня медицинского работника, будет показан документальный фильм «Белый путь». Это история о самоотверженности и верности своему долгу ленинградских медиков – тех, кто изо всех сил поддерживал жизнь в осаждённом городе. Важно, что такие киноленты расширяют наше представление о людях, отстоявших Ленинград, служат сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне», говорится в обращении Председателя Законодательного Собрания.  
Источник: ЗАКС
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