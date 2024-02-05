9 февраля, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Кино - Петербург», где представлены множество скетчей от участников Сообщества городских художников Urban Sketchers.

Урбанскетчинг – быстрые зарисовки с натуры в городской среде – улицы, парки, кафе, музеи, магазины, люди, погода, настроение…. Но для этой выставки тема выбрана особая – КИНО, и подсказана самим городом.

Ведь он, как бы ни назывался - Петербург, Петроград, Ленинград и вновь Петербург, - один из самых кинематографичных мегаполисов мира. Его улицы, проспекты, набережные, парки становятся не только площадкой, где разыгрываются судьбы киногероев; само творение Петра часто делается героем фильма. И именно в городе на Неве зародилось отечественное кино и появилась первая киностудия страны «Ленфильм».

Так что и выбор темы, и само название экспозиции «Кино – Петербург» абсолютно оправданны.

Особо важная её часть - рисунки, исполненные на сюжет фильмов о блокаде.

Готовясь к выставке, авторы самостоятельно выбирали средства выражения и фрагменты фильмов так, чтобы показать своё восприятие кинематографической истории города на Неве. У каждого получился свой ракурс и связь с местом, предметом зарисовки. Эскизы исполнены разными материалами, с помощью которых за десять минут чистый лист превращается в рисунок. Внимание к ощущениям: краски, линии, никаких построений, - только моментальный рисунок; главное, что человек визуализирует, чувствует и что ему откликается.

На выставке «Кино – Петербург» художники делятся с нами своими впечатлениями о любимых фильмах и героях. Лёгкое и мимолетное видение автора создаёт завораживающие, а иногда и пугающие кадры Петрограда – Ленинграда - Петербурга.

Выставка «Кино – Петербург» продлится до 7 апреля.

Вернисаж состоится 9 февраля, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.