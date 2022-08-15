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Питерец.ру » Культура » Театральная библиотека примет участие в акции "Ночь кино"

Театральная библиотека примет участие в акции "Ночь кино"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
sptl.spb.ru
Театральная библиотека примет участие в VII ежегодной акции «Ночь кино»

В День российского кино, 27 августа, Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека примет участие в VII ежегодной акции «Ночь кино». В официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club55052134) пройдет марафон архивных видеосюжетов «Костюм в кино и не только…».

Каждый час с 19.00 до 23.00 будут показаны экскурсии по выставкам «Волшебный мир костюма», «Грибоедов глазами художников кино», «Чехов глазами художников кино»; видеозаписи вернисажа выставки «Инесса Снежкина. Костюм в кино» и презентации книги Н. С. Бондарчук «Лента жизни. Сергей Бондарчук» и творческой встречи с актрисой и режиссером.

Выставка работ одного из ведущих художников по костюмам киностудии «Ленфильм» проходила в Театральной библиотеке весной 2022 года. Вниманию посетителей были представлены фотографии со съемок, эскизы костюмов, а также платья и аксессуары к фильмам «Контрибуция» и «Сонька – Золотая ручка».

«Грибоедов глазами художников кино», «Чехов глазами художников кино» и «Волшебный мир костюма» – совместные проекты Театральной библиотеки и кафедры мастерства художника кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного университета. На выставках экспонировались эскизы и костюмы из фондов кафедры.

Книга «Сергей Бондарчук. Лента жизни» написана его дочерью, известным режиссёром, актрисой и сценаристом Натальей Бондарчук. Перед читателем проходят детские и юношеские годы её отца, время, когда произошло его творческое становление, возникла любовь к театру и кинематографу, которой он остался верен до конца жизни. Во время презентации Наталья Сергеевна рассказала о книге и поделилась со зрителями своими воспоминаниями об отце.

Источник: Театральная библиотека
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