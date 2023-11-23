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Питерец.ру » Культура » В Петербурге проходит выставка эскизов памятника балалаечнику Василию Андрееву

В Петербурге проходит выставка эскизов памятника балалаечнику Василию Андрееву

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kgainfo.spb.ru
В Петербурге представили эскизы памятника балалаечнику Василию Андрееву. Выставка будет доступна для просмотра до 26 ноября. 

В культурно-досуговом центре "Московский" проходит интересная выставка эскизных предложений участников открытого архитектурного конкурса на проект памятника Василию Васильевичу Андрееву, выдающемуся русскому музыканту. Это событие привлечет внимание любителей искусства и архитектуры, а также всех, кто интересуется историей и культурой России. Выставка будет доступна для просмотра до 26 ноября.
В пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре сообщили, что на выставке представлено более 30 работ архитекторов, скульпторов, художников и творческих коллективов из разных регионов России, включая Санкт-Петербург, Москву, Ленинградскую, Московскую и Калининградскую области. Каждая работа будет уникальной, отражая индивидуальное видение и творческий подход каждого участника.

Выставка будет открыта для свободного посещения с 11:00 до 16:00 часов. Вход на выставку будет осуществляться через служебный вход с улицы Рощинской. Это отличная возможность для посетителей насладиться произведениями искусства и узнать больше о талантах и творческом потенциале современных архитекторов и художников. Также все работы участников конкурса будут доступны на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, что позволит широкой аудитории ознакомиться с проектами и выразить свое мнение.
Предполагается, что памятник Василию Васильевичу Андрееву будет установлен около Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени В.В. Андреева, которая находится по адресу Московский пр., участок севернее д.108, лит. Д. Это будет знаковое место, где памятник будет напоминать о великом музыканте и его вкладе в развитие русской культуры. О Василии Васильевиче Андрееве можно сказать много интересного. Он был выдающимся патриотом России, основателем первого оркестра народных инструментов и виртуозным исполнителем. Благодаря его труду и усовершенствованию балалайки, этот инструмент стал полноценным и нашел применение в концертной музыке. Балалайка с ладами получила название "Андреевская" в его честь. Он оставил неизгладимый след в истории, став великим просветителем и защитником русской культуры.

28 ноября пройдет подведение итогов конкурса и награждение победителей. Жюри, в состав которого вошло около 20 экспертов, рассмотрит все поступившие эскизные предложения и выберет трех победителей.

Это будет важный момент, когда будут определены лучшие проекты, которые станут основой для создания будущего памятника. Таким образом, выставка эскизных предложений на проект памятника Василию Васильевичу Андрееву представит уникальные идеи и таланты архитекторов и художников. Она позволит посетителям окунуться в мир искусства и истории, а также внести свой вклад в выбор лучшего проекта для будущего памятника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Комитет по градостроительству и архитектуре
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