Форму всех родов и видов войск времен ВОВ можно увидеть на коллекционных оловянных солдатиках, которые экспонируются в филиале МФЦ Приозерск.

Выставка оловянных солдатиков «Форма солдат Великой победы в игрушках настоящих мужчин» организована в рамках культурно-просветительского проекта «Музей в гостях у МФЦ».

На выставке представлено 93 фигурки оловянных солдатиков в форме красноармейцев, командиров и офицеров периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Все экспонаты ― из частных коллекций жителей города Приозерска ― Андрея Платонова (военно-исторический клуб «Корпус военных топографов») и Николая Козлова (сотрудник филиала МФЦ «Приозерск»).

Экспозиция дополнена двумя ростовыми манекенами с копией формы курсанта военного училища образца 1941 года и офицера-артиллериста образца 1943 года.