«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства

Ботаники Санкт-Петербургского государственного университета и специалисты Государственного Эрмитажа проанализировали более 200 произведений эрмитажной коллекции нидерландской живописи и декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков с изображением растений — самым популярным оказалась роза и ее виды, как знакомые нам сегодня, так и старинные сорта, выведенные до 1867 года. Результаты междисциплинарного исследования изданы в виде книги «Сад Эрмитажа», подготовленной Государственным Эрмитажем, фондом «Эрмитаж XXI век» и Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках международной молодежной программы «Молодость».

Научное искусство

Книга «Сад Эрмитажа» стала продолжением совместной работы специалистов Государственного Эрмитажа и Санкт-Петербургского университета. В прошлом году совместно с энтомологами СПбГУ была издана книга «Бабочки Эрмитажа». Следующим шагом стало создание уникального иллюстрированного альбома, своего рода энциклопедии — на этот раз растений, встреченных в нидерландской коллекции музея. «Сад Эрмитажа» — масштабное междисциплинарное исследование на стыке науки и искусства, в котором также приняли активное участие члены Молодежного консультативного совета проекта «Молодость».

«Этот проект — новая форма жизни как искусства, так и науки. На страницах книги ученые XXI века "сотрудничают" с художниками XVI–XVIII столетий, и все это обретает тонкую форму такого современного научного искусства. Этот проект позволил объединить прошлое и настоящее, активно вовлекая молодых ученых и позволяя каждому взглянуть на произведения совсем иначе. Можно сказать, что мы сделали подарок всем, кто любит искусство, открыли для аудитории удивительный мир словами ученых настоящего и глазами художников прошлого», — отметила проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасия Ярмош.

По словам председателя правления и директора фонда «Эрмитаж XXI век», продюсера издания Зорины Мысковой, книга будет интересна как профессионалам, так и любителям искусства, ученым из самых разных областей знания и, конечно, молодежи.

«Насколько нам известно, аналога этому проекту нет нигде в Европе, есть лишь отдельные исследования, однако такая системная научно-исследовательская работа по поиску и интерпретации растений — это уникальный проект музея и университета. Я надеюсь, мы продолжим создавать уникальные продукты на таком же высоком уровне вместе с Санкт-Петербургским университетом — единственным вузом, которому под силу такая инновационная, аналитическая, комплексная, глубокая научная работа», — сказала Зорина Мыскова.

Во время работы над проектом ботаники Университета изучили более 200 картин и предметов быта, хранящихся в собраниях Эрмитажа, идентифицировав не менее 219 видов растений, относящихся к 166 родам и 65 семействам. Как отмечают специалисты СПбГУ, определить так точно такое количество растений стало возможно благодаря мастерству нидерландских художников XVI–XIX веков, уделявших большое внимание достоверности изображений и прорисовке деталей. Узнать растения на предметах прикладного искусства и быта — тарелках, вазах и изразцах — оказалось сложнее, а идентифицировать растения в переплетениях голландских кружев просто невозможно. Отдельно стоит отметить таблицы по естествознанию в коллекции Эрмитажа — на них точность в передаче мельчайших деталей наиболее высокая, а некоторые виды растений встречаются только здесь: физалис обыкновенный, цветущая морковь, цикорий обыкновенный, горицвет летний, синюха голубая и другие.

Любопытно, что при изучении произведений искусства ботаники СПбГУ вообще не встретили фантазийных (выдуманных) растений. Это значит, что значительная часть изображений была нарисована либо с натуры, либо по воспоминаниям художников, иногда — с определенной долей вымысла, но у таких изображений всегда была реальная основа. Как отметили ученые СПбГУ, на многоцветковых полотнах зачастую одновременно изображались растения разных сезонов — весны и лета, а иногда и осени. Например, ландыши вместе с розами, тюльпаны с лилиями и другие.

Цветочные мотивы преобладали и в кружевных узорах, что во многом обусловлено появлением ботанических садов. Однако, как рассказала заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Татьяна Косоурова, трактовка цветов в кружеве была разной — в зависимости от общих стилевых направлений в прикладном искусстве.

«В начале XVII века основным героем кружевных орнаментов становится тюльпан, а в эпоху барокко мастера отдают предпочтение узору из крупных завитков и листьев аканта с пышными стилизованными цветами. В кружеве англетер использовали измельченные формы цветочного декора, который плотно заполнял поверхность, почти не оставляя свободного пространства на изделии, а в кружеве бенш нежный узор из веток с крупными цветами или букетами из тюльпанов дополнялся одиночными цветами. Все это говорит о разном подходе к изображению растений на разных типах кружева, о связи культуры и техники производства с тем, что мастера выбирали главным объектом своего узора», — рассказала заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа.

«Мы начали с сада роз»

По словам участников исследования Валентины Бубыревой и Александра Халлинга, значительное число изображений, которые проанализировали эксперты Санкт-Петербургского университета, — это декоративные растения, преимущественно травянистые или кустарниковые, собранные в букеты и венки. Лидером среди них стала «королева цветов» — роза, изображенная на 76 картинах.

Именно поэтому недавно в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» заложили свой сад роз — реальное воплощение проекта «Сад Эрмитажа». Сад будет состоять как из старинных сортов роз, так и из современных, популярных сегодня видов.

Так, к семейству розовых (Rosaceae) относятся шиповники — обычно так именуются розы, у которых пять лепестков, — и сортовые махровые розы — крупные многослойные цветы разных оттенков, которые входят в группу исторических, или старых, роз. К старинным розам относятся все сорта, созданные до 1867 года — официальной даты появления первого гибрида чайных роз сорта La France.

«На картинах, посвященных Деве Марии и Святому семейству, часто изображаются розы белого цвета — символ чистоты и невинности. Вероятно, они относятся к группе роз "альба" — старинному гибриду между дамасской розой и шиповником, который выращивали в Средневековье в лечебных целях. Помимо белых роз, на таких картинках в качестве цветка чистоты и невинности также встречаются белоснежные лилии (Lilium candidum L.)», — рассказала ведущий специалист Управления экспозиций и музейных коллекций СПбГУ Валентина Бубырева.

Вторым по популярности декоративным растением оказался тюльпан (Tulipa sp.) — он встречается на 46 произведениях. Почти все из изображенных растений — это сортовые пестролепестные тюльпаны, которые появились в 1610–1620-е годы и сразу завоевали популярность, на это время пришелся так называемый тюльпанный бум, закончившийся к 1637 году. Больше всего людей привлекали пестрые красно-желтые тюльпаны, но тогда никто не догадывался, что такой окрас лепестков говорит о болезни цветов — вирусной пестролистности, которая легко передается и приводит к гибели растения.

Кроме роз и тюльпанов разных цветов и форм, на картинах и предметах быта встречались ирисы, нарциссы, розовые, белые и красные маки, лилии и другие, менее популярные цветы. Среди плодов, изображенных на картинах, чаще всего — более 40 раз — ботаникам встретился виноград культурный (Vitis vinifera L.), причем иногда только его листья. Значительно реже, преимущественно на натюрмортах, встречаются изображения черешни, абрикоса, земляники, крыжовника, красной смородины, грецкого ореха, мандарина, лимона, апельсина, инжира, граната, ананаса и других плодов.

Конечно, ботаники увидели и описали и древесные растения, встречающиеся, как правило, в пейзажах или жанровых сценах, а иногда — в составе букетов и венков. Чаще всего художники отдавали предпочтение изображению дубов (Quercus robur L.) — они были встречены 25 раз.

Листья или цветки практически всех растений, которые можно встретить на страницах иллюстрированного издания «Сад Эрмитажа», хранятся в собрании Гербария СПбГУ — одного из старейших в России, основанного в 1823 году.

Картины — отражение природы и чувств

Искусство с ранних пор отражало переживания, чувства и быт людей времени создания произведений, однако иногда объектом отображения становились ошибочные элементы реальности. Так, на традиционном изображении Адама и Евы — картине нидерландского художника Хендрика Гольциуса «Адам и Ева (Грехопадение)», написанной в начале XVII века, присутствуют яблоки, хотя единственное растение, о котором нам известно, что оно там произрастало, — хорошо известный нам инжир, он же смоковница (Ficus carica L.). Яблоко — это просто ошибка перевода.

Художники того времени отражали на картинах те знания, которыми обладали. Доподлинно не зная, как выглядит Святая земля, они переносили на полотно известный им мир. Так, на картине «Лот с дочерьми» вновь появляется яблоня, хотя во времена Христа настоящей культурной яблони в Израиле еще не было.

Кроме того, в произведениях зачастую большое значение имеют мифология и религия. Например, на полотне «Плоды и цветы» голландского художника Леопольда Штоля страстоцвет голубой (Passiflora coerulea L.) изображен так, что зрителю отчетливо видны все части цветка, страстоцвет отсылает к смыслу, который вкладывали в него иезуиты, — наглядное воплощение Страстей Христовых.

Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты к кресту ступни и руки Христа. Внешняя корона олицетворяла терновый венец, тычинки — пять ран. Венечные нити внутренней короны были приняты за количество шипов тернового венца. Копьевидные листья обозначили копье, пронзившее Христа. Железки, найденные на обратной стороне листа, должны были означать тридцать серебреников, полученных Иудой за предательство. Эти сравнения дали повод к названию растения Passiflora, от латинских passio (страдание) и flos (цветок).

Как отмечают участники совместной исследовательской инициативы Государственного Эрмитажа и Санкт-Петербургского государственного университета, сочетание искусства и науки с каждым днем становится все актуальнее, это особый способ познания художественной ценности и применения научного знания и это взаимодействие должно продолжаться в разных направлениях.

Так, авторами статей, вошедших в издание, стали не только специалисты Эрмитажа и ботаники Университета, но также преподаватели СПбГУ — среди них, например, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, рассказавшая о восприятии картин и их интерпретации. Кроме того, авторами выступили и студенты СПбГУ, причем не только биологи, но и искусствоведы. Так, на страницах издания студентки СПбГУ Анастасия Саганенко и Анна Мыскова рассказали об оптике цветка — «глазах», а точнее клетках эпидермиса с оптическими свойствами, которые есть у растений.