Открытие выставки Владимира Кобрина и кинофестиваля «Мир знаний» на «Ленфильме»

Легендарному режиссеру, автору научно-популярных фильмов о физических и биофизических явлениях будет посвящено сразу два крупных события – открытие выставки «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» и церемония открытия XVII Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний».

Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина» погрузит зрителя в кинематографический мир режиссера – пространство удивления и смятения, территорию науки и искусства, логику рациональности и фантазии одновременно. Кобрина называют «пионером компьютерной анимации», причисляют к позднесоветскому авангарду и к экспериментальному кино, с его именем связывают развитие и переосмысление традиции научно-популярного фильма в СССР.

Кураторами выставки выступили исследователь кино и фотографии, преподаватель Ольга Давыдова, искусствовед Карина Караева и искусствовед, исследователь кино и медиа Владислав Румянцев. Художник экспозиции - Полина Заславская.

Выставка разместится в фойе и музейном пространстве киностудии "Ленфильм". В фойе "Ленфильма" зрителей встретит огромная стена-таймлайн, которая рассказывает о фильмах Кобрина, а также объясняет творчество режиссера через современные ему тенденции в науке и искусстве: от открытия биофизики и творчества советских художников-авангардистов 1960-х до “параллельного кино” рубежа 1980-1990-х. В музее "Ленфильма" будет построена аллюзия на кабинет Владимира Кобрина и небольшой кинозал, а также шесть интерактивных столов-натюрмортов. Принимая приглашение к тому или иному столу, зритель оказывается в пространстве интерпретаций не только творчества Кобрина, но и тех явлений, которые он описывает в своем кино. На выставке впервые будут представлены как оригинальные артефакты, так и созданные специально для нее аналоговые и цифровые игры, которые также помогут зрителя подобрать ключи ко вселенной Владимира Кобрина. В выставочном пространстве также будут звучать голоса Александра Сокурова, Юрия Норштейна, Андрея Хржановского, Олеси Туркиной, Виктора Мазина, Наума Клеймана и других знатоков и ценителей творчества режиссера.

Есть режиссеры, к фильмам которых трудно подступиться. Владимир Михайлович Кобрин один из них. Его фильмы завораживают, но не поддаются пересказу; образы впечатываются в память, но сопротивляются однозначной интерпретации; любые описания кинематографа Кобрина кажутся недостаточными (Куратор выставки Ольга Давыдова).

Кино Владимира Кобрина — это целый мир, населенный людьми и механизмами, вещами и формами, каждая из которых пребывает в постоянном движении, проживает свое время, реагируя на меняющуюся действительность вокруг. Мы назвали эту выставку «Абсолютно из ничего» — так называется один из фильмов Владимира Кобрина, а еще из этой точки «ничего», точки зеро, кажется, как раз и стоит начинать знакомство с миром этого режиссера, предельно самобытным и ни на что не похожим (Куратор выставки Владислав Румянцев).

В мире научного кино, шире, в кинематографе, науке, технологии и современном искусстве Владимир Кобрин - неопознанная планета. Задача выставки - ее разгадать и предложить зрителю новый визуальный и научный алфавит (Куратор выставки Карина Караева).

Выставка будет проходит сразу в нескольких пространствах киностудии «Ленфильм» с 15 сентября по 9 октября 2022 года. Подробности и время работы выставки можно найти на сайте https://kobrin80.ru/

Организатор выставки – киностудия «Ленфильм». Выставка проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Сразу после открытия выставки, в киноцентре Ленфильма пройдет торжественная церемония открытия XVII Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний». В этом году часть программы фестиваля также посвящена Владимиру Кобрину.

17 сентября в режиме нон-стоп будет показана ретроспектива фильмов режиссера, вход на которую будет свободным. А в рамках церемонии открытия состоится аудиовизуальный перформанс посвящённый творчеству Кобрина в исполнении Николая Судника (легендарная фигура питерского музыкального андерграунда с 90-х), Дмитрия Шубина (лауреат Гран-при премии им. С. Курехина) и Вячеслава Гайворонского (многократный участник джазовых фестивалей в России, Европе и США.)

XVII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» пройдет в Санкт-Петербурге 14–18 сентября 2022 года. В центре киносмотра — международная и российская программы, в которые вошли 17 фильмов из 8 стран мира, в том числе на фестивале состоится 8 российских премьер. Тема — «Вне времени и пространства». Фестиваль традиционно расширяет границы научного кино, в этом году фокус «Мира знаний» направлен на нематериальное культурное наследие России. Будут задействованы сразу несколько площадок Северной столицы, каждой из которых отведено свое место в архитектуре смотра: «Ленфильм», «Лендок», «Дом кино», «Новая Голландия» и другие.

«Мир знаний» — масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино. Миссия фестиваля, организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, состоит

в популяризации научного и исследовательского кино, создании новых

возможностей для самореализации режиссеров и художников.

Программа фестиваля доступна по адресу https://nauka.world/