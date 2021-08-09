Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ»

Григорий Потоцкий – талантливый скульптор, художник, творец, дипломат, человек с большим и любящим сердцем. Тяжелейшие страдания от остеомиелита в детстве, проведенном в ГУЛАГе, и агрессивное отторжение его работ культурным сообществом в 1990-х годах не сломили Мастера.

«Я родился в ГУЛАГе. У меня не было ни одного шанса выжить. Я десять лет не ходил. Не мог получить нормального образования. Я был изгоем. В 35 лет мечтал вылепить и отлить хотя бы один портрет в бронзе, отдать в музей и умереть. И все-таки я состоялся как художник. У всех нас два пути: либо озлобиться, либо вдруг понять, что мир прекрасен. Проблемы мы не решим. С ними надо жить. Будь честным, будь красивым душой, и тебя будут любить. А мы не доверяем друг другу. Если ты отдаешь, тебя Бог не оставит. А если вдруг оставил, значит, ты заслужил», - говорит художник.

Космополит и патриот по натуре, Потоцкий отстаивает высшие ценности – мир, доброту, любовь, единство всех людей, живущих на разных континентах.

Григорий Потоцкий – президент и основатель Международной академии доброты, почетный академик Академии художеств России, член Международной академии информационных технологий, член-корреспондент Педагогической академии, член Международной ассоциации искусств, работающей в партнерстве с ЮНЕСКО, член Союза художников России, скульптор и художник. Картины и скульптуры мастера были представлены более чем на 160 выставках в России и за рубежом. Скульптор создал галерею, включающую около 120 бронзовых портретов выдающихся современников.

Все мы помним, какое бурное обсуждение вызвал памятник Сергею Есенину, установленный во дворе московского музея – подарок городу от Григория Потоцкого на 125-летие знаменитого поэта. В чем только не обвиняли известного скульптора: и в бездарности, и в мстительности, и в искажении образа «бунтаря русской поэзии». У музея композиция пробыла недолго, но уже этой весной обрела свой постоянный дом в усадьбе Гребнево.

Летом 2021 года состоялось еще два важных события – бюст португальскому дипломату и праведнику мира Аристидешу де Соуза Мендешу установлен в Парламенте Португалии, а в Ереване появился памятник Сергею Параджанову в носящем его имя музее.

На сегодняшний день более 150 работ Потоцкого установлены в 50 странах мира. Это памятники и бронзовые портреты множества знаменитых людей, среди которых: актеры Жерар Депардьё, Пьер Ришар, Шарль Азнавур, Иннокентий Смоктуновский, Лев Дуров, Николай Караченцев и Алексей Петренко; писатели и поэты - Пауло Коэльо, Тонино Гуэрра, Милорад Павич, Александр Солженицын, Андрей Платонов, Габриель Гарсия Маркес, Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов, Иван Тургенев и Ганс Христиан Андерсен; режиссёры -Эмир Кустурица, Тео Ангелопулос, Иштван Сабо, Луис Гарсия Берланга и Кането Синдо.

Потоцкий лепил Далай-ламу и Мать Терезу, академиков Андрея Сахарова и Леонида Рошаля, Боба Марли и Пьера Кардена, а также ряд символических памятников - «Ислам это мир», памятники Любви, Богоматери, Миру и множество других.

Вклад в культуру Григория Потоцкого был неоднократно отмечен различными наградами: золотой медалью и орденом имени М. Ломоносова, золотой медалью Союза Художников России, грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры России и Администрации Президента России; ему присвоены звания «Почетный гражданин России», Герой России; среди его наград – ордена, медали и грамоты конгресса США, правительств Колумбии, Филиппин, Македонии, Мексики и многих других стран.

Любопытно, что памятники Потоцкого великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину стоят практически на всех континентах: на Филиппинах, в США, Германии, Китае, Канаде, Никарагуа, Сербии, Греции и др.

Своей художественной миссией скульптор видит укрепление позитивного образа России в мире, в так называемой, народной дипломатии.

Жизнь Потоцкого являет собой пример служения идеалам любви, добра и верности родине.

Обобщенно его творчество можно разделить на четыре направления:

- формирование коллекции собственных скульптур Всемирного музея интеллигенции;

- воспевание в картинах Женщины, как воплощения гармонии, святости и смысла Вселенной;

- представление миру инновационного творческого метода линеарной скульптуры, как яркого образца абстрактного ассоциативного искусства;

- вклад в утверждение позитивного облика России внутри страны и за рубежом посредством установки скульптурных композиций, памятников и символа Мира и Добра «Одуванчик».

В рамках выставки планируется представить линеарное посвящение «Его Величеству Человеку». Образы Дюма, Булгакова, Высоцкого, Стравинского, Пиранделло, Чаплина, Гуэрры, Достоевского и др. будут показаны в новаторском исполнении. В паре с монументальными композициями сформирует экспозицию и серия картин, посвященных Женщине.

В творчестве мастера огромную роль играет идея чистоты русской души. Его памятники Есенину, Пушкину, Чехову, Сахарову, Смоктуновскому и другим великим людям страны несут просветительскую и образовательную миссию. Эти портреты в камне предлагают зрителю задуматься об образе распятия и донкихотства в русской культуре, провозглашают высшей ценностью творчество и чувство цельности мира.

Григорий Потоцкий является основателем Международной Академии доброты. В ее задачи входит, прежде всего, развитие у детей с ранних лет чувств доброты и справедливости. Вторая цель Академии - это поддержка всех людей, которые своей жизнью и деятельностью служат идеалам добра. Академия проводит большую международную благотворительную деятельность по программе «В России по-доброму, из России с добротой». Скульптором создан символ доброты «Одуванчик», установленный в 18 странах мира.

В 2017 году скульптурная композиция Мира и Добра была установлена на привокзальной площади в аэропорту Пулково.

В Петербурге Григорий Потоцкий планирует показать самые яркие образы, которые он создал за последние двадцать лет. Это будут и картины, и линеарные скульптуры. Событие объединит не только выставку и вернисаж, но и ряд сопутствующих мероприятий – паблик-токи, мастер-классы, встречи с деятелями культуры и искусств, а также экскурсии.

Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ» открывается 10 августа в Доме учёных в Санкт-Петербурге (бывший дворец Великого князя Владимира Александровича) и продлится четыре недели.