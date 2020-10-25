Возвращение к истокам: ретроспектива культовых спектаклей МДТ

Конечно, фильм-спектакль – это отражение, напоминание былого, взгляд внутрь себя. Одним словом, ретроспектива, позволяющая молодым зрителям окунуться в прошлое и проследить глобальный путь, который прошел театр, а заядлым театралам – еще раз насладиться любимыми постановками МДТ. Память к прошлому, являющемуся неотъемлемой частью настоящего и будущего, всегда наполняла работы Театра Европы, погруженного в изучение жизни человека.

С 8 октября по 10 декабря 2019 года на Основной сцене были представлены четыре фильма-спектакля: «Дом», «Пьеса без названия», «Чевенгур» и «Московский хор». Эти работы рисуют удивительные, насыщенные художественные миры русских писателей 19 и 20 века, пронизанные исследованием духовных исканий человека в различные исторические эпохи.

Спектакль «Дом» заслуженно открыл серию ретроспективных показов: именно с него началось становление внутреннего облика МДТ. Выпущенная в 1980 году постановка на долгие годы стала художественным вектором театра. Неподдельное желание говорить правду о русской истории и месте человека в ней отличает прозу Федора Абрамова, некогда открывшего глаза на реалии современного мира.

Жизнь русской деревни в 70-ые годы показана с нелицеприятной стороны: кажется, что наступили мирные времена, а мира в душе нет.

В семье Пряслиных духовный разлад, колхозная работа не спорится – духовное единство страны, существовавшее в военные годы, утеряно. Только Михаил пытается возродить былую веру и хочет что-то изменить в существующем миропорядке. Николай Лавров непреклонно, основательно, уперто, с горечью играл человека, который всю свою жизнь пытался сохранить семью. Он не может пойти против своей совести, которая была главным нравственным ориентиром в его жизни, и простить сестру. Татьяна Шестакова играла сестру Лизку, искреннюю, светлую, готовую отдавать и прощать. В ее примирении и жалости к окружающим сокрыт внутренний свет, которого так не хватает людям. Сергей Бехтерев играл брата Гришу, страдающего припадками, нежного, утонченного, духовного близнеца Лизки. Возможность понаблюдать за работами Николая Лаврова и Сергея Бехтерева – удивительное чудо, наполняющее сердце восхищением и благодарностью за живительную правду слова. Сценография Эдуарда Кочергина, изнутри знавшего русскую деревню, пронизана светом и природным теплом. Качели-бревна дома, на которых, словно устремляясь ввысь, раскачиваются герои, воплощают собой гармонию, мечту о потерянном рае, ностальгию по детству.

Спектакль «Пьеса без названия» был выпущен в 1997 году. Первая пьеса Антона Чехова наполнена поиском идеала, неумением примирения с окружающей действительностью, страстным желанием жить в гармонии с собой. Сценография Алексея Порай-Кошица представляет собой другой естественный оазис: три стихии, связанные друг с другом, становятся природной тканью постановки. Здесь есть и огонь – расставленные по периметру усадьбы свечи, и земля, на которой сидят уставшие любовники, и в которой вязнет главный герой, и настоящий бассейн с водой, в котором чувственно и нежно представлен пик любви героев. Сергей Курышев играет Платонова, человека, отличного от всех остальных своей непримиримостью к современной действительности и самому себе. К нему тянутся женщины, чувствуя определенную нравственную силу. Но она исключительно духовна и не жизнеспособна. В Платонове заключена боль и тоска людей по лучшей жизни. В нем есть порыв, но нет действия. Элегантная джазовая постановка дала возможность увидеть несвоевременно ушедших из жизни актеров: Олега Дмитриева, Алексея Девотченко, самозабвенно исполняющих свои роли. Нежный, безвольный, романтичный, остро чувствующий предательство Серж в исполнении Олега Дмитриева и одинокий, непонятый, нелепый учитель в исполнении Алексея Девотченко – яркие представители странников чеховского мира. Физиологичный спектакль, оголяющий нервы человеческого сознания и рисующий человека как часть природы, а природу – как способ гармонии с собой – важный столп додинского восприятия художественной поэтики Чехова.

Платоновский социально-философский роман «Чевенгур» заключает в себе миф об идеальном государстве, которое страстно хотели построить герои. Премьера спектакля состоялась в 1999 году, сценографом выступил Алексей Порай-Кошиц, который так же обратился к стихии воды. Вода одновременно является и мороком героев, и спасением, и очищением от грехов. В «Чевенгуре» явлен активный виток непрекращающегося стремления человечества к мировому блаженству. Нигилистическое отрицание всего того, что есть, эгоистическое устремление к тому, чтобы сделать именно свои потребности двигателем всемирного прогресса, зацикленность и ограниченность сознания, ощущение своей силы и слабости наполняет постановку. Герои, строя коммунизм, постоянно сомневаются в том, получилось ли у них поймать этот бесплотный дух иного мира, сделать реальной мечту. Они готовы убивать других, расчищать пространство ради прихода светлого будущего, что грезится им. Хоровое начало постановки и музыкальность ритмического строя прозы Платонова – удивительная правда спектакля, размышляющего о возможности человеческого счастья.

Постановка «Московский хор» завершила ретроспективный показ фильмов-спектаклей театра. Работа была выпущена в 2002 году, сценографом выступил так же Алексей Порай-Кошиц, режиссером – Игорь Коняев, работавший под художественным руководством Льва Додина. Пьеса Людмилы Петрушевский раскрыта в мелочах: тесное пространство квартиры, в которой все происходит на виду у других людей и отсутствует возможность личного уединения, рисует типичную историю частной жизни человека, рассмотренную под микроскопом. Несчастная семья, проживающая в одной квартире и воспринимающая себя разобщенно, лишь на репетициях музыкального хора чувствует себя одним целым. Хор несет в себе сверхсмысл пьесы, взывает к стойкости людей, умению слышать душой. В спектакле содержится этнографический момент – в нем собраны акценты со всей России, создающие эффект вавилонской башни (подчеркнутой визуально благодаря вертикальной сценографии). Многозвучие московских квартир в послевоенное время ярким аккордом заполняет зрительный зал. Этот спектакль подарил счастливые минуты наблюдения за игрой Татьяны Щуко. С внутренним стержнем, невесомая, сопереживающая героиня – образец непреклонности и в то же время удивительного терпения. Приглашенная на роль Лики из другого театра актриса стала гармоничной частью труппы, трепетной и нежной струной додинского многоголосия.

Ретроспектива спектаклей позволила вспомнить тех, кого уже нет рядом, пообщаться с артистами и постановочной командой, а так же подчеркнуть важные штрихи истории МДТ, которому исполнилось 75 лет. А главное – заострила мысль, что МДТ - театр-дом, в котором каждый артист является частью одного высказывания, кантиленно протягивающегося сквозь весь спектакль. Сцена постепенно заполняется фигурами, тишину прорезают голоса, и театр начинает наполняться разной энергией, интонациями, теплом, настроением. Симфония, рожденная умело настроенными друг на друга голосами, дарует радость от соприкосновения с чудесным художественным творчеством, самобытным, интеллектуальным, живым театром Льва Додина.

Елизавета Ронгинская