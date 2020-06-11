Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» переходит в онлайн-формат

Из-за пандемии коронавируса уникальный арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского » все лето будет продолжаться в онлайн-формате. Присоединиться к творческому и познавательному арт-проекту в «День России» и отдать дань истории, сотворив свою собственную картину или рисунок может до конца лета любой желающий. Участвовать могут как взрослые, так и дети, а благодаря смене формата делиться работами станет ещё проще.

Как реализовывается уникальный проект

Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» был запущен в начале января 2020 года. Практически полгода команда проекта посещала места славы Александра Невского и напоминала о связи между современным миром и именем великого князя. Ведь проблема сохранения исторической памяти актуальна как никогда – и взрослые, и дети стали забывать о вкладе Александра Невского в историю. Особенно остро стоит проблема для воспитанников детских домов.

Чтобы заполнить пробелы и напомнить соотечественникам о деяниях великого князя, некоммерческое партнерство «Серебряное кольцо» поддержке Александро-Невского Братства совместно с командой художников из Санкт-Петербурга и Москвы создали уникальный проект. Команда посещала места славы князя, где рассказывала об Александре Невском. Для взрослых, молодёжи и детей в нескольких регионах были организованы пленэры с профессиональными художниками и любителями, выставки живописи и графики, для местных школьников - конкурс рисунка, а для воспитанников детских домов проводились мастер-классы с рассказом об Александре Невском.

Какими были первые шаги проекта

Идея проекта «Памятные места и храмы Александра Невского» быстро нашла поддержку – в 2019 году команда победила во Втором конкурсе среди некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Запуск проекта состоялся под руководством опытного куратора – Натальи Булгаковой, которая за десять лет работы арт-менеджером организовала более 20 успешных пленэров и художественных выставок с культурной программой для организаций и частных лиц.

Проект начал свой путь с исторической родины князя Александра Невского – Переславля-Залесского. После команда художников и куратор посетили Москву, Ростов Великий, Сойкино и Копорье Ленинградской области. За время работы арт-проекта в этих городах взрослые и дети создали более четырёх сотен работ, а в мероприятиях приняли участие более тысячи человек.

Этой весной и летом в рамках арт-проекта реализуется онлайн-конкурс детского рисунка «Александр Невский – мой герой». В нём участвуют учащиеся не только из школ искусств, но и из общеобразовательных школ, кружков и студий. Образ Александра Невского открывает широкие возможности для бесед с детьми как на исторические, так и на современные темы. Поэтому не удивительно, что многие педагоги и воспитатели приняли участие в проекте и в течение всего мая присылали работы своих учеников. Увидеть их можно в онлайн-галерее арт-проекта, которая находится на сайте http://anbratstvo.opuls.biz/ .

Что даст смена формата для участников

На лето команда проекта планировала посещение целого ряда городов – Шлиссельбурга в Ленинградской области, Торопца, Городца, Петрозаводска, Порхова и Владимира. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и для безопасности, по согласованию с Фондом президентских грантов, было решено сменить формат и перенести проект на лето в онлайн.

«Совсем скоро 12 июня – важный государственный праздник, «День России». Участие в проекте «Памятные места и храмы Александра Невского» – это возможность вспомнить о важном и выразить любовь к своей родине в мирном художественном творчестве. Проект интересен для всех – для взрослых, детей, молодежи. Он не требует затрат и позволяет проникнуться такой важной и интересной историей нашей родины. Ведь события прошлого напрямую повлияли на наше настоящее – и об этом нельзя забывать» – отмечает менеджер проекта Наталья Булгакова, – Мы приглашаем всех желающих – теперь, в онлайн-формате, участвовать стало ещё проще».

Теперь вместо очного посещения детского дома или интерната, команда профессиональных художников-преподавателей будет готовить интересный видеоурок, отснятый в режиме реального времени. Записи будут рассылаться по детским домам в городах, которые художники планировали посетить. К записям будут приложены все необходимые материалы для рисования, руководство для воспитателей, грамоты и призы для детей. Взаимодействие с командой будет происходит в режиме онлайн, а ответы приходить максимально оперативно.

Принять участие могут не только воспитанники детских домов, но и взрослые и дети любого возраста. Активное онлайн-участие, а возможно, и организационная помощь улучшают настроение, повышают чувство собственного достоинства и способствуют развитию эрудиции. Участие онлайн может позволить себе каждый – без особых усилий. Так, например, по предложению дяди-опекуна Александра Диминского рисунки в онлайн-галерею проекта прислали юные участники из Ливенского района Орловской области – педагог Мария Анохина консультировала Смолиных Диану (12 лет) и Александру (11 лет), а также Воронина Владислава (10 лет) по WhatsApp.

До 15 августа арт-проект ждёт новых участников не только из шести памятных мест Александра Невского, но из любого другого региона нашей Родины без профессиональных и возрастных ограничений. Так, новый онлайн-формат неожиданно оказался в плюс проекту, расширил его возможности и позволил пригласить всех желающих воспеть памятные места и храмы Александра Невского по России.