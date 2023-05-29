Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК

Введение кадастрового налога на имущество предприятий заморожено на федеральном уровне — об этом сообщил депутат фракции «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. Такое решение стало результатом переговоров, которые парламентарий провёл с правительством РФ и непосредственно министерством финансов.
Михаил Романов начал консультации с министерствами по просьбе представителей Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, узнавших о планируемой реформе в феврале. Изменение налоговой системы инициировало региональное управление ФНС России, рассчитав, что сумма ежегодного налога, исчисленного по кадастровой стоимости, может составить примерно 52,1 миллиарда рублей. Для предотвращения резкого роста налоговой нагрузки ведомство предлагало применять понижающие коэффициенты.
Тем не менее, промышленники в своём обращении к депутату отметили, что работающие на Вооруженные Силы России заводы и их трудовые коллективы категорически не согласны с инициативой.
Против введения изменений выступили Завод им. Козицкого, Кронштадтский морской завод, судостроительная фирма «Алмаз», АО «Компрессор», АО «Штурманские приборы», Канонерский судоремонтный завод.
Депутат добавил, что считает правильным предложение промышленников Петербурга продлить режим заморозки для этой инициативы, как минимум, до окончания СВО.
В официальном ответе зампредседателя правительства РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на депутатский запрос Михаила Романова сообщается, что в ближайшее время соответствующих изменений законодательства не планируется.