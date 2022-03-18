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Питерец.ру » Экономика » Установка по требованию: архитектурный конкурс по «Горской» вышел на новый этап

Установка по требованию: архитектурный конкурс по «Горской» вышел на новый этап

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Опубликовал: miron
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На этой неделе финалисты Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» собрались в

Продолжая разрабатывать концепции своих проектов, они выехали на саму площадку и уточнили задачи, которые ставят перед ними организаторы конкурса.
Встреча конкурсантов и представителей компании «Мегалайн», реализующей проект «Горская», состоялась 14 и 15 марта. Инвестор, занимающийся реновацией бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений, поставил перед архитекторами задачи, которые им предстоит решить, прорабатывая эскизы будущего делового центра Санкт-Петербурга.
– Нам бы хотелось, чтобы проекты оказались креативными и понравились жителям города, – отметил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник. – Очень надеемся на творческий потенциал, который заложен в командах финалистов. По итогам встреч и осмотра конкурсной территории все финалисты смогут сформировать единую экосистему для создания экономических и социальных условий, обеспечивающих комплекс решений для развития проекта. Необходимо, чтобы финалисты в своих концепциях учли мировые тренды в области зелёного строительства, энергетики и энергосбережения.
Экологическая составляющая масштабного проекта стоит во главе угла в данном проекте. Поэтому и эксперты в данной области стали активными участниками установочного семинара. На него приехали председатель общественной организации «Северо-Западный Зелёный крест» Юрий Шевчук, начальник Отдела координации аварийных работ мобильной экологической дежурной службы Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Николай Смирнов, сооснователь проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника, директор Бюро экологической информации Ангелина Давыдова.
Посетив саму «Горскую», финалисты оценили ее состояние и особенности, познакомились с границами расположения и получили ценные указания для развития собственных работ. Сегодня бывшая стройплощадка представляет собой депрессивную территорию, где местные жители предпочитают сбрасывать мусор. Одно из полуразрушенных зданий, к примеру, завалено старыми автомобильными покрышками.
- Обратите внимание на интеграцию конкурсной территории с прилегающими территориями, - указала руководитель аналитического отдела Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Ольга Грицан. - У нее высокий потенциал развития, но в настоящее время она слабо взаимодействует с окружением вместе, так как была ориентирована не на город, а на акваторию. Важная задача - создание такого транспортного каркаса, который позволит территории эффективно функционировать.
Конкурсанты встретились и с экспертами в области архитектуры, градостроительства и пространственного развития. На встрече присутствовали член Экспертной группы при Градостроительном совете при Правительстве Санкт-Петербурга Евгений Подгорнов, архитектурный критик Мария Элькина, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн» Олег Избяков.
«Горская» является важной точкой Санкт-Петербурга, профессионалы понимают, что компания «Мегалайн» в итоге построит на месте нынешней свалки инновационный центр с IT-деревней, комплексом складских помещений, а также культурным и туристическим кластерами, привлекающими как местных жителей, так и гостей города.
- В проекте важно сохранить аутентичность данного места, - считает член Наблюдательного совета Конкурса Мария Элькина. - Здесь необходимо неожиданное стилистическое решение. Необходимо сочетание разных форматов, эстетики. Уверена, что в таком сложном месте может сработать только очень неожиданное и экспериментальное решение.

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