Сложности с зарплатным кредитом

«Питерец.ру» сообщает, что предприниматели недоумевают по поводу бюрократических проволочек при получении льготного кредита для бизнеса. Так петербургская предпринимательница сообщила, что для получения такого займа в Сбербанке ей понадобилось предоставить пакет документов, состоящий из 33 наименований.

При этом ее знакомый, имеющий небольшой бизнес в Германии, получил там субсидию в размере 15 тыс. евро. Бизнесмену было достаточно просто написать письмо на электронную почту. Предоставлять какую-либо отчетность предпринимателю не понадобилось.

Конечно, хорошо, что в России выдают льготные кредиты для бизнеса с целью поддержать его в период пандемии. Но традиционную бюрократию стоило в данном случае убрать.