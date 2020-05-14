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Питерец.ру » Экономика » Сложности с зарплатным кредитом

Сложности с зарплатным кредитом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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fontanka.ru
Предпринимательница посетовала на излишние трудности при получении льготоного кредита

«Питерец.ру» сообщает, что предприниматели недоумевают по поводу бюрократических проволочек при получении льготного кредита для бизнеса. Так петербургская предпринимательница сообщила, что для получения такого займа в Сбербанке ей понадобилось предоставить пакет документов, состоящий из 33 наименований.

При этом ее знакомый, имеющий небольшой бизнес в Германии, получил там субсидию в размере 15 тыс. евро. Бизнесмену было достаточно просто написать письмо на электронную почту. Предоставлять какую-либо отчетность предпринимателю не понадобилось.

Конечно, хорошо, что в России выдают льготные кредиты для бизнеса с целью поддержать его в период пандемии. Но традиционную бюрократию стоило в данном случае убрать.

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