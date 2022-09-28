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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Современные методы диагностики и лечения кариеса

Современные методы диагностики и лечения кариеса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pxhere.com
Многие люди при необходимости обращения в стоматологическую клинику сразу вспоминают о предстоящих неприятных ощущениях

Многие люди при необходимости обращения в стоматологическую клинику сразу вспоминают о предстоящих неприятных ощущениях. У них поход к стоматологу не ассоциируется ни с чем, кроме сильной боли и жужжания бормашины. Мысли о предстоящих стоматологических процедурах вызывают страх перед лечением зубов.

Пациенты не обращают внимания бессимптомный кариес и даже терпят боль, чтобы не идти к врачу. Это приводит к потере зуба и необходимости его протезирования. Современные методики лечения кариеса позволяют провести все нужные процедуры безболезненно.

Высокотехнологичные методы диагностики

В современной стоматологии существует много диагностических методик, которые на ранних стадиях выявляют распространенность кариозного процесса:

  • окрашивание;
  • рентгенодиагностика;
  • термодиагностика;
  • электроодонтометрия:
  • транслюминесценция;
  • лазерно-индуцированное исследование;
  • фиссуротомическая диагностика.

Эти методики позволяют на ранних этапах кариеса отличить пораженные зубные ткани от здоровых и сокращают объем вмешательства.

Современные методы борьбы с кариесом

Инновационные терапевтические технологии и современная анестезия позволяют лечить зубы без дискомфорта. Методы успешно применяют в стоматологии у метро «Чернышевская», их сайт: https://axiomadental.ru/.

Высокотехнологичные способы избавления от кариозного поражения основываются на применении неинвазивной терапии. Ее теперь стоматологи стараются использовать даже в запущенных ситуациях. Чтобы избавиться от кариозной полости, сейчас даже не нужна бормашина. Для лечения кариеса применяют следующие методы:

  1. Химико-механический. Этот вид терапии безболезненный и бесшумный. В ходе лечения не травмируются здоровые ткани. На кариозный очаг сначала наносят гель-растворитель. После этого с помощью специального инструмента удаляют измененные ткани.
  2. Лазерный. Лазерным лучом можно точно определить и быстро испарить пораженные участки с одновременной дезинфекцией кариозной полости.
  3. Озонирование. Воздействуют с помощью озона на измененные ткани на ранних стадиях поражения. Иногда метод позволяет обойтись без пломбирования. Озон убивает кариесогенные бактерии, стерилизуя кариозную полость.
  4. Воздушно-кинетический. Этот метод применяют при лечении поверхностного кариеса на начальных стадиях поражения. С помощью воздушного потока с водой и абразивным порошком очищают зуб от измененных участков дентина.

После обработки кариозной полости с помощью современных методик стоматолог устанавливает пломбу из качественных пломбировочных материалов.

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