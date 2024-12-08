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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Строительство » Использование гидрошпонок Аквастоп типа ДЗ и ДЗС

Использование гидрошпонок Аквастоп типа ДЗ и ДЗС

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Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
dewmark-joint.com
Гидрошпонки Аквастоп типа ДЗ и ДЗС – это современные конструктивные элементы, использование которых обеспечивает надёжную гидроизоляцию деформационных швов и позволяет продлить срок эксплуатации

Одним из факторов долговечности монолитной бетонной конструкции является правильно проведённая гидроизоляция компенсационных и технологических строительных швов. Среди большого разнообразия гидроизоляционных материалов важно выбрать наиболее оптимальный вариант, который обеспечит надёжную защиту от проникновения атмосферных осадков и почвенной влаги. К таким материалам относят гидрошпонки АКВАСТОП ДЗ и ДЗС.

Устройство и назначение гидрошпонок ДЗ

Шпонки АКВАСТОП типа ДЗ (гидроизоляционные защитные) представляют собой защитные элементы в виде ленты с деформируемым участком П-образной формы и 2-8 фигурными выступами (фиксирующими анкерами). В качестве материала для их изготовления используется резина на основе этиленпропиленового каучука или пластифицированные ПВХ композиции. Характерными свойствами этих материалов является гибкость, эластичность, способность к растяжению и сжатию, устойчивость к продольным и поперечным сдвигам, высокая прочность.

Изделия типа ДЗ монтируются внутри деформационного шва, обеспечивая его подвижность и надёжную гидроизоляцию. Эти конструктивные элементы используют преимущественно для защиты таких объектов, как:

  • гидротехнические конструкции;
  • заглубленные части зданий;
  • подземные сооружения.

Причём гидрошпонки этого типа, например, Аквастоп ДЗ 140/50-4/35, востребованы как на этапе строительства объектов, так и при восстановлении герметичности технологических швов, стыков в уже существующих конструкциях. Данные защитные элементы применяют при строительстве подземных переходов и паркингов, тоннелей, плотин, зданий гидроэлектростанций, гидроизоляции подвальных помещений и бассейнов.

Устройство и назначение гидрошпонок ДЗС

Гидрошпонки типа ДЗС обладают сходными характеристиками с изделиями ДЗ и также предназначены для герметизации деформационных швов в заглублённых или подземных сооружениях. Однако они используются в том случае, когда к уже существующей конструкции пристраивается новый элемент (при сопряжении конструкций). Защитная лента в данном случае имеет фигурные выступы только с одной стороны. В качестве материала для её производства использованы полимерные композиции на основе поливинилхлорида.

Гидроизоляционные шпонки ДЗС монтируются в полости деформационного шва с внешней и внутренней стороны элементов конструкции. Они используются в строительстве при расширении сети транспортных и гидротехнических тоннелей, пешеходных переходов, возведении подземных комплексов электростанций, гаражей, различных хранилищ.

Гидрошпонки ДЗ и ДЗС – это современные конструктивные элементы, использование которых обеспечивает надёжную гидроизоляцию деформационных швов и позволяет продлить срок эксплуатации зданий и сооружений.

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