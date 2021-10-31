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Как увеличить срок службы стального троса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Эффективные способы увеличения сроков службы стальных тросов. Допустимые сроки эксплуатации, причины износа тросов.

Как увеличить срок службы стального троса

канат стальной

Бесконечно продлевать срок службы изделий, от состояния которых зависит безопасность на производстве, нельзя. В любом изделии, даже таком прочном, как стальной трос, при эксплуатации возникают напряжения, которые также могут накапливаться и со временем привести к разрушению.

Есть такой термин “усталость металла”, вызванная цикличными нагрузками. Металл в тросе испытывает именно такие воздействия. Постоянное чередование больших нагрузок и разгрузок.

Влияние их не уменьшить никакими способами, поэтому у любых материалов и конструкций есть определенные эксплуатационные сроки. Существуют допустимые сроки эксплуатации и у стальных канатов для различных видов механизмов. Так, например, у мостовых кранов это всего 4-8 месяцев.

Но кроме усталости металла есть и другие факторы, влияющие на срок службы стальных канатов. Их можно частично нейтрализовать. Разобрать подробно в одной статье возможности снизить влияние всех факторов, уменьшающих срок службы каната, трудно. Но несколько основных можно.

Некоторые способы увеличения эксплуатационных сроков стальных тросов

Первый, это регулярная проверка состояния троса и смазывание поверхности специальными составами. Такими, как Торсиол, БОЗ и другие. Рекомендуется использовать легкие смазки, которые могут проникать между прядями к сердечнику. Смазка обязательно используется и на складских запасах тросов, как минимум раз в полгода.

Смещение точки износа может использоваться в ограниченных случаях. Только если позволяет длина каната. При критическом износе участка с креплением захвата или крюка крепление переносится немного дальше.

Обрезка изношенных концов. Также возможна только в том случае, если есть необходимый запас по длине. Обычно обрезка делается также на участке крепления крюка или захватов.

Уменьшение участков наибольшего износа. Проволока истончается под действием трения. И оно возникает при прохождении каната по блокам. Единственный способ снизить износ, это уменьшение количества блоков. Но это верный проигрыш в силе. Поэтому неизвестно, решается ли кто-то таким образом увеличить срок службы тросов.

Использование троса с диаметром соответствующим радиусу желобов на блоках. Это также уменьшит истираемость поверхности. Нужные значения этого показателя обычно можно найти в паспорте и инструкции по эксплуатации подъемного механизма.

Уменьшение нагрузки. Способ эффективный, но какой смысл использовать кран большой грузоподъемности с малым КПД?

Напомним, что все перечисленные способ - это только временные меры. Превышать допустимые сроки эксплуатации не стоит. Результат обрыва троса может быть катастрофическим.

Поэтому стальной трос подлежит выбраковке при появлении определенного количества разрывов проволоки, вспучивания участков, коррозионном повреждении, отсутствии заводской маркировки и т.д. Подробно все причины выбраковки можно найти в соответствующих инструкциях.

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