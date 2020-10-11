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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Как происходит вынос в натуру и установка межевых знаков

Как происходит вынос в натуру и установка межевых знаков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Вынос в натуру границ земельного участка - это комплекс геодезических работ, направленных на установление межевых знаков, определяющих пределы исследуемой

вынос границ земли

https://geomergroup.ru/uslugi/vinos-granic-zemelnogo-uchastka.html

Вынос в натуру границ земельного участка - это комплекс геодезических работ, направленных на установление межевых знаков, определяющих пределы исследуемой территории.

В ходе мероприятия специалисты на основании технической документации на землю определяют реальную площадь и пределы надела. Проще говоря, вынос в натуру - это перенос данных (координат) о ЗУ с чертежа на местность.

Процедура по восстановлению межевых знаков регулируется Земельным Кодексом и Федеральным Законом “О кадастровой деятельности”.

Для чего делается вынос границ земельного участка

вынос границ участкаРазбивка участка производится на основании данных Росреестра и технической документации на объект. Основная задача кадастрового инженера при проведении работ - установить межевые знаки на местности в точном соответствии координатам, указанным в документах. Это позволит избежать в будущем пограничных споров с соседями.

Вынос границ земельного участка необходим в следующих случаях:

  • Разрушение или потеря межевых знаков, которые были установлены ранее - наличие указателей защищает владельца надела от возможных притязаний со стороны третьих лиц на его собственность;
  • Начало строительных работ (в том числе возведение ограждения, бурение скважины) - проектируемая застройка должна располагаться в пределах территории владельца. Если объект выйдет за границу ЗУ, это может спровоцировать конфликт между соседями и привести к сносу сооружения;
  • Переход права собственности - в интересах нового владельца заказать вынос границ участка, чтобы убедиться в параметрах новых владений. Для жителей Москвы и Московской области геодезические услуги предлагает компания “Геомер Групп”. Получить бесплатную консультацию можно онлайн или по телефону фирмы;
  • Межевание пограничных ЗУ - для защиты границ земли владелец должен согласовать их с соседями;
  • Споры с владельцами соседних участков - доказать свою правоту (в том числе в суде) относительно границ надела можно с помощью заключения кадастрового инженера, которое получает владелец в результате разбивки участка.

Вынос границ участка в натуру и монтаж межевых знаков являются обязательной процедурой при заключении юридических сделок с землей. Комплекс геодезических работ, прежде всего, проводится в интересах собственника. Это даст возможность владельцу полноценно распоряжаться имуществом на законных основаниях.

Кто может сделать и можно ли самому?

установка знаков вынос точек участка

Вынос границ участка в натуру входит в обязанности кадастрового инженера. Специалист несет персональную ответственность за результаты исследований. Некоторые собственники земли пытаются самостоятельно определить координаты межевых знаков и установить их на своей территории. Но без специализированного оборудования, опыта и профессиональных знаний это сделать невозможно.

Если участок имеет сложную геометрическую форму, то понадобятся спецприборы для установления точных границ. Но основная сложность при разбивке земли - это определение координат ЗУ, на котором нет никаких опознавательных знаков (здание, забор). Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам из “Геомер Групп”.

Как происходит вынос в натуру и установка межевых знаков

Вынос границ в натуру и монтаж межевых знаков проводится в несколько этапов:

  • Подготовительный - включает сбор необходимой документации, выбор подрядчика и заключение с ним договора, анализ информации и подготовку к исследованиям;
  • Полевые работы - выезд исполнителя на объект, проведение необходимых замеров и монтаж межевых указателей. В качестве последних можно использовать деревянные колья, металлические пруты или столбы из бетона;
  • Камеральные исследования - кадастровый инженер изучает полученные данные и оформляет отчет для заказчика в виде Акта выполненных работ.

Точность установленных знаков и расчетов зависит от используемого оборудования. Специалисты из “Геомер Групп” применяют современные измерительные приборы - тахеометры и GPS-приемники. Это позволяет исключить ошибки в данных и максимально точно определить границы земельного надела.

Акт выноса в натуру межевых знаков


документы для заказа выноса трассы в натуру

По окончании всех этапов разбивочных работ, подрядчик оформляет Акт для клиента. Данный документ обладает юридической силой. Поэтому его можно использовать как аргумент для доказательства правоты при решении пограничных споров с соседями.

Акт выноса в натуру, в зависимости от содержания, бывает следующих видов:

  • Простой - используется при отсутствии разногласий с владельцами пограничных наделов;
  • С фотоотчетом - содержит документальное подтверждение установленных межевых знаков в виде фотографий;
  • Со схемой привязки пограничных точек - наиболее содержательный вариант отчета. Кроме фотослайдов, в него включена схема надела с указанием капитальных построек на территории исследуемого объекта и расположенных рядом.

Акт выноса в натуру содержит следующую информацию о земельном участке:

  • Общие сведения (адрес, площадь, кадастровый номер);
  • Координаты межевых знаков и метод их монтажа;
  • Вид используемого измерительного оборудования;
  • Схема ЗУ.

Данный документ является подтверждением, что вынос участка в натуру проводился квалифицированным специалистом в соответствии с установленными законодательными нормами.

Стоимость и сроки выноса границ в натуру

цена расчет стоимостиОпытные кадастровые инженеры из “Геомер Групп” выполняют разбивочные в течении одного-двух дней. Время работы зависит от полноты предоставленной документации и размера участка. Цена зависит от множества факторов и начинается от 8 000 рублей с актом.

Как выбрать исполнителя?

При выборе подрядчика нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • Ценовая политика;
  • Отзывы реальных клиентов;
  • Уровень квалификации специалиста;
  • Используемое оборудование;
  • Наличие лицензии на оказание геодезических услуг.

Все сотрудники “Геомер Групп” состоят в СРО, регулярно повышают уровень квалификации и имеют разрешение на проведение работы. Сроки и стоимость работ фиксируются в договоре.

В случае возникновения вопросов, можно получить беслатную консультацию позвонив по телефону: ☎ +7 (495) 481-49-21 или оставив заявку на сайте geomergroup.ru

Источник: geomergroup.ru

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