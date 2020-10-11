Как происходит вынос в натуру и установка межевых знаков

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Вынос в натуру границ земельного участка - это комплекс геодезических работ, направленных на установление межевых знаков, определяющих пределы исследуемой территории.

В ходе мероприятия специалисты на основании технической документации на землю определяют реальную площадь и пределы надела. Проще говоря, вынос в натуру - это перенос данных (координат) о ЗУ с чертежа на местность.

Процедура по восстановлению межевых знаков регулируется Земельным Кодексом и Федеральным Законом “О кадастровой деятельности”.

Для чего делается вынос границ земельного участка

Разбивка участка производится на основании данных Росреестра и технической документации на объект. Основная задача кадастрового инженера при проведении работ - установить межевые знаки на местности в точном соответствии координатам, указанным в документах. Это позволит избежать в будущем пограничных споров с соседями.

Вынос границ земельного участка необходим в следующих случаях:

Разрушение или потеря межевых знаков, которые были установлены ранее - наличие указателей защищает владельца надела от возможных притязаний со стороны третьих лиц на его собственность;

Начало строительных работ (в том числе возведение ограждения, бурение скважины) - проектируемая застройка должна располагаться в пределах территории владельца. Если объект выйдет за границу ЗУ, это может спровоцировать конфликт между соседями и привести к сносу сооружения;

Переход права собственности - в интересах нового владельца заказать вынос границ участка, чтобы убедиться в параметрах новых владений. Для жителей Москвы и Московской области геодезические услуги предлагает компания “Геомер Групп”. Получить бесплатную консультацию можно онлайн или по телефону фирмы;

Межевание пограничных ЗУ - для защиты границ земли владелец должен согласовать их с соседями;

Споры с владельцами соседних участков - доказать свою правоту (в том числе в суде) относительно границ надела можно с помощью заключения кадастрового инженера, которое получает владелец в результате разбивки участка.

Вынос границ участка в натуру и монтаж межевых знаков являются обязательной процедурой при заключении юридических сделок с землей. Комплекс геодезических работ, прежде всего, проводится в интересах собственника. Это даст возможность владельцу полноценно распоряжаться имуществом на законных основаниях.

Кто может сделать и можно ли самому?





Вынос границ участка в натуру входит в обязанности кадастрового инженера. Специалист несет персональную ответственность за результаты исследований. Некоторые собственники земли пытаются самостоятельно определить координаты межевых знаков и установить их на своей территории. Но без специализированного оборудования, опыта и профессиональных знаний это сделать невозможно.

Если участок имеет сложную геометрическую форму, то понадобятся спецприборы для установления точных границ. Но основная сложность при разбивке земли - это определение координат ЗУ, на котором нет никаких опознавательных знаков (здание, забор). Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам из “Геомер Групп”.

Как происходит вынос в натуру и установка межевых знаков

Вынос границ в натуру и монтаж межевых знаков проводится в несколько этапов:

Подготовительный - включает сбор необходимой документации, выбор подрядчика и заключение с ним договора, анализ информации и подготовку к исследованиям;

Полевые работы - выезд исполнителя на объект, проведение необходимых замеров и монтаж межевых указателей. В качестве последних можно использовать деревянные колья, металлические пруты или столбы из бетона;

Камеральные исследования - кадастровый инженер изучает полученные данные и оформляет отчет для заказчика в виде Акта выполненных работ.

Точность установленных знаков и расчетов зависит от используемого оборудования. Специалисты из “Геомер Групп” применяют современные измерительные приборы - тахеометры и GPS-приемники. Это позволяет исключить ошибки в данных и максимально точно определить границы земельного надела.

Акт выноса в натуру межевых знаков







По окончании всех этапов разбивочных работ, подрядчик оформляет Акт для клиента. Данный документ обладает юридической силой. Поэтому его можно использовать как аргумент для доказательства правоты при решении пограничных споров с соседями.

Акт выноса в натуру, в зависимости от содержания, бывает следующих видов:

Простой - используется при отсутствии разногласий с владельцами пограничных наделов;

С фотоотчетом - содержит документальное подтверждение установленных межевых знаков в виде фотографий;

Со схемой привязки пограничных точек - наиболее содержательный вариант отчета. Кроме фотослайдов, в него включена схема надела с указанием капитальных построек на территории исследуемого объекта и расположенных рядом.

Акт выноса в натуру содержит следующую информацию о земельном участке:

Общие сведения (адрес, площадь, кадастровый номер);

Координаты межевых знаков и метод их монтажа;

Вид используемого измерительного оборудования;

Схема ЗУ.

Данный документ является подтверждением, что вынос участка в натуру проводился квалифицированным специалистом в соответствии с установленными законодательными нормами.

Стоимость и сроки выноса границ в натуру

Опытные кадастровые инженеры из “Геомер Групп” выполняют разбивочные в течении одного-двух дней. Время работы зависит от полноты предоставленной документации и размера участка. Цена зависит от множества факторов и начинается от 8 000 рублей с актом.

Как выбрать исполнителя?

При выборе подрядчика нужно обращать внимание на следующие факторы:

Ценовая политика;

Отзывы реальных клиентов;

Уровень квалификации специалиста;

Используемое оборудование;

Наличие лицензии на оказание геодезических услуг.

Все сотрудники “Геомер Групп” состоят в СРО, регулярно повышают уровень квалификации и имеют разрешение на проведение работы. Сроки и стоимость работ фиксируются в договоре.

В случае возникновения вопросов, можно получить беслатную консультацию позвонив по телефону: ☎ +7 (495) 481-49-21 или оставив заявку на сайте geomergroup.ru

Источник: geomergroup.ru