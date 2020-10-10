Выписка из ЕГРН для проверки квартиры перед покупкой

Покупка недвижимости всегда была и остаётся проблемной операцией, требующей досконального изучения и проверки многих документов, ведь покупатель хочет оградить себя от приобретения помещения с неоднозначной историей и от последствий этой покупки. Один из способов облегчить проверку документов — это запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости. Она представляет собой реестр со структурированной информацией о квартире и её предыдущих владельцах, исходя из которого, покупатель может убедится в юридической чистоте квартиры и в наличии прав на продажу у владельца. В кратчайшие сроки получить актуальные данные об интересующей недвижимости можно прямо из государственной базы данных, которой располагает сайт Росреестра, гарантирующий достоверность предоставляемой информации и отсутствие мошенников. Эта функция доступна, как представителям жилищно-коммунальных услуг или товарищества собственников жилья, так и физическому или юридическому лицу. Без данного реестра многие решения жильцов дома, принятые на локальных референдумах, не могут являться действительными.

Быстрое получение выписки также возможна через сервис доминфо на https://dominfo.ru/vypiska-egrn - авторизированный сервис для заказа срочных официальных выписок из ЕГРН с печатью Росреестра. Официальная выписка из ЕГРН с печатью ЭЦП выдается в ускоренном режиме через прямой запрос в базу ЕГРН, в срок 30-60 мин. в рабочее время. В обычном режиме в срок 24-48 часов. Чтобы получить выписку необходимо знать полный адрес объекта или кадастровый номер. Все электронные выписки имеют юридическую силу.

Для подачи запроса на реестр необходимы либо точный адрес недвижимости, либо его кадастровый номер. Дальше всё просто: в необходимое поле вводите требуемую информацию и начинаете поиск, система самостоятельно найдёт в своей базе данных нужный объект и предложит запросить документ. Но стоит упомянуть, что эта услуга не бесплатна. После оплаты к Вам на электронную почту придёт письмо, содержащее реестр. В первую очередь эта операция необходима, чтобы не быть обманутыми, тем людям, которые собирались купить помещение на вторичном рынке.

Что делать с полученным документом?

Реестр помогает удостовериться в подлинности прав владения на недвижимость у продавца. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы не отдать немалую сумму денег мошеннику.

В каких случаях стоит отказаться от сделки?

Во-первых, явными признаками мошенничества являются попытки продавца не заключить с покупателем стандартный договор, а пойти на сложные, подозрительные схемы. Вторым признаком нечестной сделки является подозрительно частая смена владельцев помещения. В-третьих, если продавец вызывает у Вас какие-либо подозрения, лучше не заключать с ним сделку. При условии, что владельцами недвижимости является группа людей, настоятельно рекомендуется собрать побольше информации о каждом из них. Никто не станет спорить, что намного дешевле покупателю обойдётся платный реестр о покупаемой квартире, чем выплата суммы стоимости помещения мошеннику.