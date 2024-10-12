Лучшие HRM-системы 2024 года: их преимущества и недостатки

HRM-система – это программа, которая занимается эффективным управлением кадрами в любой организации как небольшой, так и крупной. С ее помощью можно проводить анализ работы сотрудников, сравнивать их показатели, и, следовательно, оптимизировать рабочие процессы. HRM-системы обрабатывают самую разную информацию: и личные данные человека, и размер его зарплаты (включая премии, бонусы и многое другое), и график отпусков, и производительность. Словом, hr-специалист при необходимости сможет получить практически все сведения о работнике, вплоть до прохождения им курсов повышения квалификации.

Основные преимущества

В первую очередь HRM-система – это удаленное управление персоналом. А из этого вытекает следующее:

повышение профессионального уровня сотрудников;

оценка сильных и слабых сторон каждого подчиненного;

оказание максимальной помощи начинающим;

внедрение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Если говорить в целом, то HRM создает такую систему, при которой каждый работник старается показать свои лучшие качества и раскрыться. А это, в свою очередь, положительно скажется на имидже компании.

Несомненным лидером HR-автоматизации в России является hr платформа Skillaz.

Другие топовые HRM-системы

К ним относятся:

МояКоманда. Создана для автоматизации всех рабочих процессов. Для поддержки сотрудников тут имеется система награждений и поощрений.

VK People Hub. Отличная программа, которая позволяет благотворно влиять на коллектив. Вся информация представлена в одном окне, а каждый работник занят своей деятельностью. Он чувствует себя важным и нужным и, соответственно, не захочет увольняться из-за отсутствия перспектив карьерного роста.

ТопФактор. Тут содержится вся информация от дня приема человека на работу до его увольнения (если таковое происходит). Может отлично интегрировать с другими программами, например, 1С. Система очень гибкая и интуитивно понятная.

Beehive. Разработана в 2020 году, и имеет основной целью управление с применением веб-интерфейса. Иными словами, для успешной работы компании нужно найти сильный стороны у каждого работника, чтобы использовать их по назначению. Это важно не только для эйчеров, но и для руководителей, которые хотят удержать всех членов коллектива и мотивировать их на достижение более высоких результатов.

Правильный выбор HR-платформы – это решение, которое в будущем повлияет на успех компании.