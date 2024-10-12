Лучшие HRM-системы 2024 года: их преимущества и недостатки

ента новостей

00:13
Гандбольный «Зенит» уступил в Москве ЦСКА с разницей в 2 мяча в матче лидеров Суперлиги
23:01
На улице Маршала Захарова в ДТП иномарки с автобусом пострадали три человека
20:25
IX Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Санкт-Петербурга. Великое русское слово»
20:20
Выставка «Я – художник! Я – не вижу»
20:13
Военной академии Росгвардии — 80 лет
18:52
Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях обыграл красноярский «Енисей»: так команда Владимира Алекно прервала трёхматчевую серию поражений в Суперлиге
14:14
Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.
13:16
В России хотят зарегулировать работу маркетплейсов
13:10
XVII Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»
12:45
В Московском районе в ДТП пострадали двое детей
12:33
Выставка к 100-летию гражданской авиации возобновит свою работу с 10 октября
12:26
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Берген Т» 
12:21
В Тихвинском районе прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки
12:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого
12:10
Зоопарк нуждается в солярии
11:59
В Лавриках задержали 20-летнего стрелка с балкона
11:44
В Парголово налетчики похитили из частного дома имущество более на сумму более 46 млн рублей
11:07
Задержали хакеров-мошенников
10:23
Отели СПб станут дороже
09:46
Почти 4 миллиона за постер с автографом Цоя
23:47
Вадим Шипачёв забил СКА и помог минскому «Динамо» победить в Санкт-Петербурге со счётом 4:2, при этом вратаря Никиты Серебрякова не было даже в запасе
20:54
Игорь Шестёркин упустил шанс стать самым богатым вратарём мира и «засушил» первый же матч за «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ
20:23
«Динамо-ЛО» одержало победу в четырёх партиях над клубом «Факел Ямал» в первом матче 1/8 финала Кубка России по волейболу
20:15
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
20:08
Владимир Путин присвоил почетное наименование «Измайловский» дислоцированному в Петербурге специальному моторизованному полку Росгвардии
15:33
РГПУ им. А. И. Герцена принял участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших регионов
15:30
На RUTUBE появилась функция донатов
15:22
Задержан участник драки на рынке в центре Петербурга
15:05
В Гатчине задержали 40-летнюю подозреваемую в попытке поджога автомобиля
13:16
В Колпино поймали лже-электриков, обманувших пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 13 » Лучшие HRM-системы 2024 года: их преимущества и недостатки

Лучшие HRM-системы 2024 года: их преимущества и недостатки

0
18
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
HRM-система – это программа, которая занимается эффективным управлением кадрами в любой организации как небольшой, так и крупной.

HRM-система – это программа, которая занимается эффективным управлением кадрами в любой организации как небольшой, так и крупной. С ее помощью можно проводить анализ работы сотрудников, сравнивать их показатели, и, следовательно, оптимизировать рабочие процессы. HRM-системы обрабатывают самую разную информацию: и личные данные человека, и размер его зарплаты (включая премии, бонусы и многое другое), и график отпусков, и производительность. Словом, hr-специалист при необходимости сможет получить практически все сведения о работнике, вплоть до прохождения им курсов повышения квалификации.

Основные преимущества

В первую очередь HRM-система – это удаленное управление персоналом. А из этого вытекает следующее:

  • повышение профессионального уровня сотрудников;
  • оценка сильных и слабых сторон каждого подчиненного;
  • оказание максимальной помощи начинающим;
  • внедрение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Если говорить в целом, то HRM создает такую систему, при которой каждый работник старается показать свои лучшие качества и раскрыться. А это, в свою очередь, положительно скажется на имидже компании.

Несомненным лидером HR-автоматизации в России является hr платформа Skillaz.

Другие топовые HRM-системы

К ним относятся:

  • МояКоманда. Создана для автоматизации всех рабочих процессов. Для поддержки сотрудников тут имеется система награждений и поощрений.
  • VK People Hub. Отличная программа, которая позволяет благотворно влиять на коллектив. Вся информация представлена в одном окне, а каждый работник занят своей деятельностью. Он чувствует себя важным и нужным и, соответственно, не захочет увольняться из-за отсутствия перспектив карьерного роста.
  • ТопФактор. Тут содержится вся информация от дня приема человека на работу до его увольнения (если таковое происходит). Может отлично интегрировать с другими программами, например, 1С. Система очень гибкая и интуитивно понятная.
  • Beehive. Разработана в 2020 году, и имеет основной целью управление с применением веб-интерфейса. Иными словами, для успешной работы компании нужно найти сильный стороны у каждого работника, чтобы использовать их по назначению. Это важно не только для эйчеров, но и для руководителей, которые хотят удержать всех членов коллектива и мотивировать их на достижение более высоких результатов.

Правильный выбор HR-платформы – это решение, которое в будущем повлияет на успех компании.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2023, 13:15
Система WFM для колл-центра: оптимизация операций и повышение эффективности
18-05-2024, 21:22
Эффективное управление клиентским потоком с помощью системы электронной очереди: как это работает и какие есть преимущества
15-02-2024, 23:08
Освойте новые горизонты с дистанционными курсами для повышения квалификации
6-08-2015, 17:07
Межрегиональный учебный центр повышения квалификации в Северной столице
26-01-2022, 12:03
Курсы профессиональной переподготовки
2-06-2023, 15:56
Преимущества программ 1С для работы в офисе - почему надо установить такой софт

Происшествия на дорогах

0
23
Вчера, 23:01
На улице Маршала Захарова в ДТП иномарки с автобусом пострадали три человека
0
90
Вчера, 12:45
В Московском районе в ДТП пострадали двое детей
0
132
10-10-2024, 10:57
На улице Маршала Захарова иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
146
10-10-2024, 10:30
В ДТП на КАД погибла 16-летняя пассажирка иномарки
Наверх