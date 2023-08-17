Топ игр для Android: во что стоит поиграть в 2023 году

Мобильные игры с каждым годом набирают все большую популярность. Это связано с тем, что современные смартфоны обладают мощными процессорами и видеочипами, позволяющими запускать графически требовательные проекты. Разработчики игр активно портируют свои хиты на Android, выпуская все новые увлекательные шутеры, стратегии, экшены. В этой статье представлен обзор лучших игр для Андроид на 2023 год.

Бесплатные игры

В Google Play можно найти множество качественных бесплатных игр. К примеру, среди лучших представителей жанра экшен выделяется Shadowgun Legends. Игрокам предстоит сражаться с инопланетными захватчиками, используя футуристическое оружие. Разработчики уделяли большое внимание деталям - отличная графика, захватывающий сюжет, многопользовательский режим.

Для любителей соревнований подойдет Asphalt 9: Legends. Гоночный симулятор позволяет управлять суперкарами, совершая захватывающие трюки и обгоняя соперников. 50 различных трасс, режим карьеры, ежедневные задания.

Стратегии представлены игрой Clash Royale. Цель - разрушить башню противника с помощью армии из разных юнитов. Нужно собрать колоду из карт, прокачать бойцов. Еженедельные обновления добавляют новый контент.

Платные игры

Хороший выбор среди paid-игр для Android - это Minecraft. Кубический мир позволяет строить все, что угодно - дома, замки, города. Ресурсы добываются днем, а ночью начинается охота на мобов. Многопользовательский режим до 5 человек.

Шутер PUBG Mobile по праву считается одной из самых популярных игр на Android. 100 игроков высаживаются на остров, чтобы сражаться друг с другом. Победителя определяет последний выживший. Реалистичная физика, оружие, транспорт.

Стоит отметить This War of Mine - игра о выживании мирного населения во время войны. Днем игроки обустраивают убежище, а ночью отправляются на поиски припасов. Атмосферная графика и мрачный сюжет.

Жанры игр

На Android представлено множество игр в разных жанрах:

экшены - Shadowgun Legends, PUBG Mobile;

гонки - Asphalt 9: Legends, Need for Speed Most Wanted;

стратегии - Clash Royale, Plants vs Zombies;

RPG - The Elder Scrolls: Blades, Stardew Valley;

симуляторы - Minecraft, SimCity BuildIt;

логические - Monument Valley, The Room;

квесты - Machinarium, Thimbleweed Park.

Таким образом, любой геймер найдет для себя увлекательную игру на любой вкус.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить, что на Android представлено огромное количество отличных игр во всех основных жанрах. Бесплатные проекты могут похвастаться продуманным геймплеем и качественной графикой. Среди платных хитов - известные PC и консольные блокбастеры. Главное при выборе - определиться с предпочтениями и почитать отзывы других игроков перед покупкой.