Оценить новые телевизоры P725 приглашает российских покупателей компания TCL

О старте продаж в России новых 4K-телевизоров серии P725 объявила компания TCL. У первых покупателей есть возможность приобрести новинку по сниженной цене. Телевизоры оснащены операционной системой Android TV, что позволяет без использования дополнительного оборудования совершать голосовые звонки.

Телевизоры TCL P725 имеют разрешение 3840x2160 пикселей на всех экранах с диагональю от 43 до 75 дюймов. Яркость, контраст, насыщенность, детализацию и глубину отображаемой картинки обеспечивает дисплей, поддерживающий HDR10 и Dolby Vision. Пользователи смогут увидеть особое преимущество такой матрицы при просмотре HDR-контента на различных стриминговых сервисах, включая Netflix.

Поддержка технологии MEMC стала важной особенностью новинки TCL: повышая чистоту воспроизводимого контента, она дорисовывает кадры, устраняя даже при отображении высокодинамичных сцен размытие картинки, например, таких, как спортивные матчи. Чтобы обеспечить действие этой технологии, используется четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц: он анализирует и улучшает звук и изображение в режиме-онлайн в паре с фирменными алгоритмами.

Звук не менее, чем изображение, влияет на восприятие от просмотра фильмов, сериалов и другого контента. Для создания пространственного звучания и погружения зрителя в происходящее на экране, телевизоры поддерживают технологию Dolby Atmos и оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый.

В числе ряда аудиовозможностей TCL P725 – наличие встроенного микрофона, с помощью которого управление телевизором осуществляется голосовыми командами. Так, можно оперативно узнать информацию из интернета, найти любой интересующий контент, а также дать команду устройству выключиться после завершения просмотра программы. Не используя телефон, можно через телевизор совершать звонки посредством сервиса Google Duo.

TCL P725 действует на основе операционной системы Android TV. У пользователя есть возможность установить игры и программы из магазина приложений Google Play, оптимизированные для работы на большом экране. При желании можно выводить на ТВ фотографии, транслировать музыку и видео из десктопного браузера Chrome и с Android-смартфонов. Функция «Google Ассистента» предназначена для управления различными умными гаджетами в доме, а также поиска информации в интернете.

Телевизоры TCL P725 имеют двухдиапазонный Wi-Fi и разъём RJ45 для доступа к интернету. К устройству можно подсоединять внешние накопители через полноразмерные USB-порты. Для подключения игровых консолей геймеры могут использовать HDMI 2.1.

TCL проводит с 29 апреля по 29 мая акцию: в магазине DNS в этот период телевизоры TCL P725 будут доступны по специальной цене. Условия распространяются лишь на первые 5000 устройств.

TCL P725 43" — 24 999 вместо 31 499 рублей

TCL P725 50" — 29 999 вместо 38 999 рублей

TCL P725 55" — 34 999 вместо 42 499 рублей

TCL P725 65" — 45 999 вместо 55 999 рублей

TCL P725 75" — 69 999 вместо 82 999 рублей

Источник: 4PDA.RU