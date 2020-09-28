Роль костюмерной и реквизиторской точности в художественном кинематографе

Одной из важнейших проблем современного исторического художественного кинематографа многие эксперты и деятели культуры считают исторические неточности в использовании костюмов и реквизита. Обратимся к специалисту в этой области – художнику Владиславу Кольцову, который в своих работах предельно точно отражает в первую очередь обмундирование солдат ещё времён царствования императора Александра первого. В числе героев его известных картин армейские кирасиры времени правления Александра второго (2001 год), схематичное изображение мундиров графа Аракчеева (при Александре первом).

Мундиры генерала Гренадерского полка, парадная строевая и походная, столичная нестроевая форма, сюртуки и картузы – все они буквально «разложены по полочкам», как очень точно подмечает Илья Хохлов – ведущий научный сотрудник НГОМЗ. Важно, что Владислав Кольцов сам являлся художником по костюмам в известных пархоменковских картинах «Воин» и «Мировые войны». Так почему костюмерная и реквизиторская точность так важна?

Кто ответственен за костюмерную и реквизиторскую точность?

Если говорить о кинематографе, театре, то над созданием постановки или кинокартины работает целая команда специалистов. Но, конечно, основная ответственность за соблюдение исторической точности в костюмах лежит на костюмерной группе, в которой работают художники по костюмам и реквизиту. Именно они создают образ солдата на основе исторических фактов.

При создании изображений формы Вильманстрандского полка, выставленных в краеведческом музее Старой Руссы в 2018 году, в работе принимали участие ответственные помощники Владислава Кольцова. В их числе художницы по костюмам Ольга Милова, Ирина Кузнецова и другие. Поэтому даже в создании единичного художественного произведения всегда принимают участие группы профессионалов. И их слаженная работа очень важна, так как именно в картинах, художественных фильмах исторические события, факты доносятся до широкого круга зрителей. Если в них не будет исторической точности, то и представление об этих событиях будет таким же смазанным, как и впечатления от просмотра.

Кто ответственен за костюмерную и реквизиторскую точность?

Если говорить о кинематографе, театре, то над созданием постановки или кинокартины работает целая команда специалистов. Но, конечно, основная ответственность за соблюдение исторической точности в костюмах лежит на костюмерной группе, в которой работают художники по костюмам и реквизиту. Именно они создают образ солдата на основе исторических фактов.

При создании изображений формы Вильманстрандского полка, выставленных в краеведческом музее Старой Руссы в 2018 году, в работе принимали участие ответственные помощники Владислава Кольцова. В их числе художницы по костюмам Ольга Милова, Ирина Кузнецова и другие. Поэтому даже в создании единичного художественного произведения всегда принимают участие группы профессионалов. И их слаженная работа очень важна, так как именно в картинах, художественных фильмах исторические события, факты доносятся до широкого круга зрителей. Если в них не будет исторической точности, то и представление об этих событиях будет таким же смазанным, как и впечатления от просмотра.

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