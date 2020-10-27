Исследование рынка трубного проката в РФ на 2020 год

В качестве основного потребителя стального трубного проката в РФ по сей день выступает Газпром. Данная компания регулярно делает заказы на трубы, предназначенные для ремонта и обслуживания действующих месторождений, а также возведения новых магистральных газопроводов. Получается в итоге, что общий импорт труб в России непосредственно зависит от договоров Газпрома. Таким образом, если верить действующим исследованиям рынка, реализуются проекты межгосударственного уровня с Азией и Европой. На сегодняшний день именно этот, основной потребитель, ускоряет процессы постройки трубопроводов одновременно по нескольким проектам, собираясь ориентировочно начать подачу газа уже в конце этого года.

Что можно сказать о прогнозах для основных производителей стальных труб в текущем году? По мнению экспертов, проводящих обзор рынка стальных труб в России в данном направлении, период с 2016 по 2020 по прежнему сохранит тенденцию, в рамках которой требуется производить 2-2,5 миллиона тонн трубной продукции ежегодно. Единственная оговорка в данном случае – это деятельность таких предприятий, как Роснефть и Газпром, проекты которых в идеале должны и далее реализовать свои проекты в аналогичном темпе, не замораживая их ни на одном из этапов.

Уже на данный момент российские эксперты, ведущие постоянный анализ рынка стальных труб, склонны прогнозировать некоторое уменьшение спроса на те стальные трубы, которые поставляются по территории страны, тогда как отгрузки на мировой рынок, напротив, существенно увеличиваются в объемах. В качестве одного из основных государств-потребителей выступает Казахстан, куда отправляется на экспорт практически 30% от всего объема. Для отдельных производителей трубного металлопроката показатели демонстрируют явный рост потребления, однако стоит помнить о том, что сюда относятся не только те филиалы, что действуют на рынке в России.

Какие прогнозы делают эксперты относительно реализации трубного проката на год грядущий

Только в том случае, если барьер в европейскими государствами в текущем году будет преодолен, импорт стальных труб не столкнется с ограничениями по поставкам. В качестве главного конкурента в данной сфере по-прежнему выступает Китай, трубный прокат из которого поставляется по явно демпинговым расценкам.

В качестве достаточно перспективного региона для российского рынка в данном плане выступает Средняя Азия, где постоянно развиваются газоснабжающие проекты. Именно данное направление аналитики является выгодным для производителей труб в РФ.

Опубликовано по материалам: http://alto-group.ru/