Исследование рынка трубного проката в РФ на 2020 год

ента новостей

22:34
Открытие выставки «Хулио Кортасар/Федор Ионин. Диалог» на Маяке
15:51
В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции
15:48
Для петербуржцев проводят экскурсии по иммерсивному пространству, посвященному истории Великой Отечественной войны
15:44
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Московском районе
15:42
Исторический парк продлит выставку «живых» полотен
13:33
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
11:07
Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста
11:00
В Петербурге реставрируют Дачу Головина
10:43
В Петербурге слесарь по авторемонту подозревают в угоне иномарки
10:36
Телеканал «Мама» и «Триколор» запускают масштабную федеральную акцию «Узнай, какая ты мама»
10:29
Кому выгодна льготная ипотека
09:51
Профилактика коронавируса
19:07
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО принимают участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
16:35
В Петербурге завершилась образовательная программа «Горизонты возможностей»
16:32
У Лахта центра построят пассажирскую железнодорожную платформу
13:40
В гости к пожарным!
13:33
Международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье»
13:29
В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
11:02
В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками
10:51
В Петербурге задержали курьера, ограбившего водителя такси
10:34
«Марши наших побед» прозвучат в парке «Россия – моя история»
10:31
На путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют две полосы движения
08:14
Вишневский о пенсиях
07:42
Беглов на «удаленке»
17:47
Возвращение к истокам: ретроспектива культовых спектаклей МДТ
10:19
Актуальность прививок
09:40
Деньги на жилье молодых семей
21:28
В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих
14:22
В Петербурге депутаты инициируют единовременные выплаты для детей от 16 до 18 лет
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Исследование рынка трубного проката в РФ на 2020 год

Исследование рынка трубного проката в РФ на 2020 год

0
42
Опубликовал: Алексей Морозов
+1
Фото:
© CC0
Какие прогнозы делают эксперты, изучающие рынок трубного проката в РФ.

В качестве основного потребителя стального трубного проката в РФ по сей день выступает Газпром. Данная компания регулярно делает заказы на трубы, предназначенные для ремонта и обслуживания действующих месторождений, а также возведения новых магистральных газопроводов. Получается в итоге, что общий импорт труб в России непосредственно зависит от договоров Газпрома. Таким образом, если верить действующим исследованиям рынка, реализуются проекты межгосударственного уровня с Азией и Европой. На сегодняшний день именно этот, основной потребитель, ускоряет процессы постройки трубопроводов одновременно по нескольким проектам, собираясь ориентировочно начать подачу газа уже в конце этого года.

Что можно сказать о прогнозах для основных производителей стальных труб в текущем году? По мнению экспертов, проводящих обзор рынка стальных труб в России в данном направлении, период с 2016 по 2020 по прежнему сохранит тенденцию, в рамках которой требуется производить 2-2,5 миллиона тонн трубной продукции ежегодно. Единственная оговорка в данном случае – это деятельность таких предприятий, как Роснефть и Газпром, проекты которых в идеале должны и далее реализовать свои проекты в аналогичном темпе, не замораживая их ни на одном из этапов.

Уже на данный момент российские эксперты, ведущие постоянный анализ рынка стальных труб, склонны прогнозировать некоторое уменьшение спроса на те стальные трубы, которые поставляются по территории страны, тогда как отгрузки на мировой рынок, напротив, существенно увеличиваются в объемах. В качестве одного из основных государств-потребителей выступает Казахстан, куда отправляется на экспорт практически 30% от всего объема. Для отдельных производителей трубного металлопроката показатели демонстрируют явный рост потребления, однако стоит помнить о том, что сюда относятся не только те филиалы, что действуют на рынке в России.

Какие прогнозы делают эксперты относительно реализации трубного проката на год грядущий

Только в том случае, если барьер в европейскими государствами в текущем году будет преодолен, импорт стальных труб не столкнется с ограничениями по поставкам. В качестве главного конкурента в данной сфере по-прежнему выступает Китай, трубный прокат из которого поставляется по явно демпинговым расценкам.

В качестве достаточно перспективного региона для российского рынка в данном плане выступает Средняя Азия, где постоянно развиваются газоснабжающие проекты. Именно данное направление аналитики является выгодным для производителей труб в РФ.

Опубликовано по материалам: http://alto-group.ru/

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-10-2014, 14:25
Тепловые сети в Петербурге будет ремонтировать подрядчик с запятнанной репутацией
6-04-2015, 19:46
Трубы БУ
1-02-2018, 11:40
ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге
23-10-2017, 19:43
Советы по покупке надежной газопроводной трубы
17-09-2015, 00:08
Монтаж полипропиленовых труб своими руками
26-12-2018, 16:39
Металлопрокат: преимущества, обработка и применение продукции из стали

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
88
Вчера, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
357
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
382
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
571
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх