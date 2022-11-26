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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Как не ошибиться в подборе резинового покрытия для детской площадки?

Как не ошибиться в подборе резинового покрытия для детской площадки?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
sport-masterfibre.ru
Как не ошибиться в подборе резинового покрытия для детской площадки?

Детская площадка – отличное место для активного отдыха, но чем активнее игры, тем больше риск получить травму. Позаботиться о детской безопасности необходимо взрослым, поэтому место для игры должно быть оснащено качественным и безопасным покрытием. Главное то, что покрытие должно защитить ребенка от получения серьезных травм при падении.
Покрытие для детской площадки должно обладать определенными свойствами. Наиболее важные из них:
1. Безопасность. Материал покрытия должен снижать вероятность травмирования детей при падении с высоты.
2. Устойчивость к влаге. Материал должен нейтрально относится к влаге, не впитывать её и не удерживать. Сквозь микропоры влага должна просачиваться и уходить в землю.
3. Повышенная устойчивость к механическим повреждениям, ударопрочность и устойчивость к истиранию.
4. Антискользящая поверхность.
5. Возможность точечного ремонта покрытия без демонтажных работ всей поверхности.
6. Устойчивость к химическим реагентам и легкий уход.
7. Простой монтаж и удобная транспортировка материала.
Учитывая все вышеперечисленные критерии, выбор поверхности, на которой играют или будут играть дети – задача не из легких. Среди доступных сегодня на рынке вариантов - резиновое покрытие для детских площадок полностью отвечает этим требованиям.
Резиновое покрытие чаще всего изготавливают из переработанных использованных автомобильных шин, которые уже отслужили свое. Резиновое покрытие – это вторсырье. Это очень выгодно для производителей, безопасно и экологично для окружающей среды. Такой материал не имеет запаха, гипоаллергенен, имеет большой температурный диапазон. Его можно использовать в любое время года. Температура его эксплуатации от -40 до +60 градусов.
Помимо резиновой крошки, покрытие также содержит связующий пигмент - полиуретановый клей. Его смешивают с крошкой и подвергают обработке.
Существует три разновидности резинового покрытия. Все они схожи между собой имеют одинаковые качественные характеристики, но отличаются способом монтажа, формой и ремонтоспособностью.
У каждого есть свои преимущества и недостатки.
Разновидности резинового покрытия:
1. Рулонное покрытие.
2. Плиточное покрытие.
3. Бесшовное покрытие.

Рулонное покрытие

Резиновое покрытие в виде рулона – это удобный и мобильный вариант покрытия, который устанавливается на детских и игровых площадках с небольшой нагрузкой. Длина рулона обычно составляет от 10 до 12 метров, ширина от 1,5 до 2 метров, толщина от 5 до 40 мм. Чем толще рулон, тем больше нагрузки он может выдержать. Чтобы смонтировать рулонное покрытие, необходимо подготовить основу, сделать ее ровной и без трещин, перепадов высоты и зазоров. Затем нанести на него клей, и после раскатать рулоны, аккуратно соединяя их между собой по линии стыка.

Плиточное покрытие

Плитка - это резиновое покрытие под детскую площадку в виде модулей, которые имеют разную геометрическую форму, но все они соединяются между собой по типу пазлов, имеют специальные защелки и пазы. Конструкция достаточно быстро собирается, как мозайка. Можно делать разные рисунки или надписи. Толщина плиток от 5 до 40 мм. И также, как и у рулона, - чем толще, тем прочнее. Собирается конструкция легко. На подготовленное основание приклеивают плитки в нужном порядке. Клей наносится на тыльную сторону модулей.

Бесшовное покрытие

Бесшовное покрытие – самый популярный вариант резинового покрытия. Используется для детских площадок. Он может быть, как однослойным, так и двухслойным: заливается первый слой, затем укладывается стеклосетка (для прочности) и сверху насыпается еще один слой. Чтобы приготовить смесь, нужно по инструкции смешать крошку и полиуретановый клей.
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