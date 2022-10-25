Линолеум или ламинат – что лучше?

Ремонт в квартире ставит перед владельцем множество вопросов. Один из них связан с выбором напольного покрытия. Здесь существует множество вариантов, но мы остановимся на линолеме и ламинате. Какой из этих материалов окажется предпочтительнее?

Особенности ламината

Для ламината характерны следующие достоинства:

высокая прочность;

длительный срок службы;

простота ухода;

устойчивость к нагрузкам;

огнестойкость.

Еще ламинат имеет широкий выбор расцветок и фактор. Так что у вас появляется немало возможность для выбора. Например, вы можете приобрести на сайте https://www.anfloors.ru/catalog/laminat/33-klass/dub/ ламинат 33 класс дуб или предпочесть другой образец.

Ламинат – отличное покрытие, которое прослужит вам в течение многих лет. Материал не оставляет царапин. Его не нужно циклевать или обрабатывать лаком. Еще ламинат имеет красивый внешний вид.

Однако для установки этого покрытия требуется идеально ровная стяжка. Поэтому ламинат подойдет не для любого помещения. Еще с такого покрытия сложно удалять жир. Так что его не рекомендуют использовать на кухне.

Линолеум

Это еще одно популярное покрытие, которое используется во многих помещениях. Для лимолеума характерны следующие плюсы:

демократичная цена;

простота укладки;

хороший уровень сцепления;

отличная шумоизоляция

и другое.

Линолеум тоже красив и может использоваться в течение многих лет. За ним достаточно просто ухаживать. Материал имеет множество вариантов исполнения. Так что любой человек сможет подобрать линолеум по своему вкусу.

Однако подобное покрытие плавится от огня и повреждается при перемещении мебели. Линолеум не обладает такой прочной структурой, как ламинат, поэтому может порваться.

Что выбрать

Нельзя однозначно сказать, какой именно материал лучше. Для ламината и линолеума характерны свои достоинства. Многое зависит и от ваших личных предпочтений, а также от особенностей помещения.

Одним больше нравится линолеум, другим – ламинат. Здесь нет какого-то единого мнения. Кто-то вообще предпочтет другой материал – например, ковролин или напольную плитку. Главное, чтобы выбор был обдуманным и подходящим.

Многое зависит и от того, будете ли вы укладывать покрытие сами или наймете мастера по отделочным работам. Специалист поможет вам определиться с покрытием, которое больше подойдет для вашего жилища.

При этом отдавайте предпочтение только качественным материалам.