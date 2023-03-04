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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Гардеробные, шкафы » Фабрика «Ампир» изготавливает шкафы-купе

Фабрика «Ампир» изготавливает шкафы-купе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
shkafy-spb.ru
Компания «Ампир» занимается производством мебели. Компания работает с 2005 года

Компания «Ампир» занимается производством мебели. Компания работает с 2005 года и изготавливает шкафы-купе на заказ в СПб. Для мебели этого производителя характерны следующие преимущества:

  • достойное качество;
  • применение европейского оборудования;
  • разнообразие моделей;
  • отсутствие брака и недочетов.

Популярность

Шкафы-купе по-прежнему остаются популярными. Востребованность такой мебели обусловлена ее особенностями. Такие шкафы практичны, удобны и позволяют сэкономить немало пространства.

Оформление шкафов зависит от задумок дизайнера. Эту мебель можно разместить практически в любом помещении. Такой шкаф гармонично впишется в интерьер. Главное – правильно подобрать модель.

Фабрика «Ампир» предлагает различные виды шкафов-купе:

  • встраиваемые;
  • корпусные;
  • угловые.

Встраиваемые шкафы

Такая мебель будут хорошо смотреться в спальне, гостиной, прихожей. Встраиваемый шкаф хорошо сливается со стенами. Благодаря его особенностям, имеющееся пространство используется с максимальной выгодой.

Шкаф занимает место от стены до стены. Он легко заменит комод, шифоньер и полки. Встроенная модель станет отличным решением для вашей квартиры, загородного дома или дачи.

Корпусные шкафы

Мебель отлично впишется в нишу или в любое другое место. Шкафы-купе удобны благодаря своей уникальной конструкции. Вы можете выбрать вариант с любым количеством дверей. Корпусный шкаф на заказ – это возможность приобрести именно ту мебель, которая нужна для вашего интерьера.

Угловые шкафы-купе

Другим популярным решением становится угловой шкаф. Среди моделей присутствуют варианты с зеркалом, пескоструйным рисунком, фотопечатью. Выбор конкретного варианта зависит от стиля и ваших вкусовых пристрастий. Кому-то нравится классическая мебель, другой человек предпочитает более креативные образцы.

Почему «Ампир»

Для обращения в эту компанию есть несколько весомых причин:

  • наличие собственного производства;
  • высокие стандарты качества;
  • использование итальянского оборудования.

В результате вы приобретаете мебель от производителя по выгодной для рынка Петербурга цене. Причем для этих шкафов характерно высокое качество. Благодаря такой комбинации, продукция фабрики пользуется большим спросом среди покупателей.

Закажите шкафы-купе в компании «Ампир». Вы получите мебель, которая органично впишется в ваше помещение.

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