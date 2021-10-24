Шкафы-купе с декоративными рисунками - ярко, стильно, современно

Шкафы с раздвижными дверями позволяют рационально использовать пространство - при открывании створки легко сдвигаются в сторону, не занимая дополнительного места. Внутри мебель оснащена широкими полочками, на которых удобно хранить одежду, книги, посуду и другие вещи. Эргономичные шкафы-купе уместны в любой комнате - от спальни до прихожей.

Современный декор шкафов-купе

Корпуса шкафов изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной плиты, окрашенной в благородные оттенки венге, молочного дуба, ясеня. Фасад корпусных конструкций часто украшают высокие встроенные зеркала, визуально расширяющие помещение. Деревянные модели с зеркальными вставками придают обстановке спокойный колорит и гармонично вписываются в классический, скандинавский и минималистский стили интерьера. Но любителям яркой палитры и нестандартных решений обычный шкаф-купе может показаться скучным. Чтобы габаритная мебель не сливалась с окружающей обстановкой, а оживляла её, дизайнеры декорируют фасады конструкций в следующих техниках:

УФ фотопечать - краска наносится на ЛДСП или стекло с помощью специального принтера на подвижном механизме. Под воздействием ультрафиолетовых лучей рисунок закрепляется на обрабатываемой поверхности и держится долгие годы.

Пескоструйный рисунок - заготовка с изображением накладывается на зеркальную или стеклянную основу, после чего подвергается шлифовке песко-воздушной смесью. В результате, на стекле образуется изящный матовый рисунок.

Красочная печать - выбор молодёжи, идущей в ногу с модой. Любое понравившееся фото можно перенести на мебель и сделать интерьер комнаты уникальным и запоминающимся. Особым спросом пользуются панорамные изображения лондонских, парижских и венецианских улиц. Пескоструйные рисунки уступают фотопечати в яркости, зато имеют оригинальный и утончённый вид. Наиболее популярны флористические орнаменты, но встречаются и сложные композиции с японскими пейзажами, фантастическими животными и птицами.

Какой шкаф с фотопечатью выбрать для дома

Мебель, украшенная цветными изображениями, влияет на эмоциональное состояние владельца. Это необходимо учитывать при выборе шкафа-купе с фотопечатью. Тёмные и черно-белые картины смотрятся эффектно, но при продолжительном зрительном контакте создают ощущение холода, депрессии и одиночества. Не размещайте мебель мрачного колорита в спальне, иначе рискуете начинать новый день в подавленном настроении.

Психологи рекомендуют выбирать изображения природы, отличающиеся естественной цветовой гаммой и умиротворяющей атмосферой. Фотопечать с морскими просторами, зелёными лесами, цветущими сакурами радует взгляд и снижает уровень тревожности. Она идеально подойдёт для оформления спальни, гостиной и детской комнаты.