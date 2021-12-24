Смесители для кухни - покупаем лучший!

ента новостей

10:59
Южная Корея помиловала опального бывшего президента Пак Кын Хе
10:52
Фанаты протестуют
10:52
Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине
10:45
Трамп рекламирует эффективность вакцины против Covid-19
10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
10:11
Как защититься от омикрона?
08:59
Иски бывают странными
13:18
Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению
12:25
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей
11:51
В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве
11:47
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера
11:43
В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона
10:55
Уничтожили газон – заплатите
09:41
Активно покупают снегоходы
08:40
На «Газпром» пожаловались
00:08
СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев
21:52
В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку
18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
13:34
Выставка «47 после 74»
13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
11:31
Пандемийные полномочия продлены
11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
10:52
Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов
10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19
10:35
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси
10:17
«Деток» станет меньше
09:09
Это не колбаса!
14:51
В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции
14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Смесители для кухни - покупаем лучший!

Смесители для кухни - покупаем лучший!

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Современные смесители для кухни уже нельзя считать просто конструкцией для подачи воды.

Современные смесители для кухни уже нельзя считать просто конструкцией для подачи воды. Благодаря разнообразию уникальных дизайнов и яркому исполнению многие модели могут стать настоящим украшением кухни и центральным элементом интерьера.

Попытаемся разобраться, стоит ли переплачивать за дизайн и функциональность кухонного смесителя или лучше остановиться на классическом варианте без лишних наворотов и изысков.

Цветовая гамма. Еще несколько десятилетий назад в магазинах можно было встретить только латунные и никелированные краны для кухни https://santehlux.by/smesiteli/smesiteli-dlya-kuhni/. Сегодня все изменилось и благодаря современным технологиям напыления нам предлагают купить смесители для кухни в самых разнообразных цветовых решениях. Для классических кухонь по-прежнему остаются популярными хромированные и никелированные покрытия, а вот для более изящных дизайнерских решений можно купить латунные смесители для кухни, окрашенные в самые различные оттенки – бронзу, серебро, медь и даже золото. Важно помнить, что для смесителей с цветным напылением потребуется более бережный уход, не допускающий использования абразивов и жестких щеток.

Форма корпуса и длина. На сегодняшний день можно купить смеситель для кухни абсолютно любой формы и размера. Кран может иметь прямой или плавный изгиб, скошенную форму или даже модификацию зигзагом. Какой вариант выбрать, зависит лишь от ваших предпочтений и общего дизайна кухни.

Гусак. Дизайн и функциональность смесителя для кухни напрямую зависит и от длины гусака. Высокий излив хорошо сольется с глубокой мойкой, а при установке в мелкую мойку доставит массу хлопот с брызгами. Для мелкой мойки, наоборот, больше подойдет излив невысокий, желательно поворотного типа.

Механизм управления. В соответствии с этим критерием сегодня можно купить смесители для кухни двухвентильного типа или однорычажные. Более привычный по дизайну, простой в конструкции, удобный в использовании, недорогой по цене и максимально долговечный – стандартный смеситель для кухни с кран-буксами. Однорычажные краны немного дороже в цене, но и в использовании более удобны. Всего одним движение руки они позволяют открывать и закрывать воду, регулировать ее температуру и напор. Что касается дизайна, и вентиля и рычаг можно выбрать в абсолютно различной форме и исполнении.

Если вы сомневаетесь, какой смеситель для кухни купить, интернет магазин «Santehlux.by» всегда рад помочь. В нашем каталоге представлен просто колоссальный выбор смесителей для кухни, различающихся размером, формой излива, цветовым решением, оформлением механизмов управления и дополнительным функционалом. Звоните прямо сейчас – и мы подберем для вас самый стильный и комфортный смеситель по лучшей в Минске цене.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-09-2020, 21:35
Функциональный и экономичный смеситель для кухни
1-05-2018, 11:27
Бытовая техника для кухни Alveus
9-05-2016, 00:31
Определяемся с выбором смесителя для ванной
16-08-2020, 16:11
Где можно заказать изготовление кухни
10-07-2019, 09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
4-03-2016, 19:08
Каким должен быть дизайн небольшой кухни?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
214
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
343
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
329
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх