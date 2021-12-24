Смесители для кухни - покупаем лучший!

Современные смесители для кухни уже нельзя считать просто конструкцией для подачи воды. Благодаря разнообразию уникальных дизайнов и яркому исполнению многие модели могут стать настоящим украшением кухни и центральным элементом интерьера.

Попытаемся разобраться, стоит ли переплачивать за дизайн и функциональность кухонного смесителя или лучше остановиться на классическом варианте без лишних наворотов и изысков.

Цветовая гамма. Еще несколько десятилетий назад в магазинах можно было встретить только латунные и никелированные краны для кухни https://santehlux.by/smesiteli/smesiteli-dlya-kuhni/. Сегодня все изменилось и благодаря современным технологиям напыления нам предлагают купить смесители для кухни в самых разнообразных цветовых решениях. Для классических кухонь по-прежнему остаются популярными хромированные и никелированные покрытия, а вот для более изящных дизайнерских решений можно купить латунные смесители для кухни, окрашенные в самые различные оттенки – бронзу, серебро, медь и даже золото. Важно помнить, что для смесителей с цветным напылением потребуется более бережный уход, не допускающий использования абразивов и жестких щеток.

Форма корпуса и длина. На сегодняшний день можно купить смеситель для кухни абсолютно любой формы и размера. Кран может иметь прямой или плавный изгиб, скошенную форму или даже модификацию зигзагом. Какой вариант выбрать, зависит лишь от ваших предпочтений и общего дизайна кухни.

Гусак. Дизайн и функциональность смесителя для кухни напрямую зависит и от длины гусака. Высокий излив хорошо сольется с глубокой мойкой, а при установке в мелкую мойку доставит массу хлопот с брызгами. Для мелкой мойки, наоборот, больше подойдет излив невысокий, желательно поворотного типа.

Механизм управления. В соответствии с этим критерием сегодня можно купить смесители для кухни двухвентильного типа или однорычажные. Более привычный по дизайну, простой в конструкции, удобный в использовании, недорогой по цене и максимально долговечный – стандартный смеситель для кухни с кран-буксами. Однорычажные краны немного дороже в цене, но и в использовании более удобны. Всего одним движение руки они позволяют открывать и закрывать воду, регулировать ее температуру и напор. Что касается дизайна, и вентиля и рычаг можно выбрать в абсолютно различной форме и исполнении.

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