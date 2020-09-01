Функциональный и экономичный смеситель для кухни

При выборе кухонного смесителя необходимо позаботиться о комфорте и окружающей среде. К счастью, нетрудно примирить одно с другим, потому что современные решения, используемые в смесителях, как правило, одновременно улучшают функциональность и экономят воду и энергию. Стоит познакомиться с ними!

Кухонный кран используется так часто, что он должен быть функциональным и долговечным. Наиболее популярными и удобными являются однорычажные смесители. Неудивительно, потому что это самый быстрый способ установить требуемую силу струи и температуру воды, а также самый комфортный, потому что это можно сделать даже когда руки заняты, например, локтем. Кроме того, при использовании однорычажного смесителя используется меньше воды, чем при работе двухрычажного.

При выборе смесителя для раковины следует обратить внимание на длину носика и его высоту — под ним должны находиться большие кастрюли, кувшины, бутылки или вазы.

Все чаще в современных квартирах используются кухонные смесители с выдвижными ручками для разбрызгивания. Обычно они имеют длину 1-1,5 м и облегчают тщательную мытьё овощей и фруктов или более крупных блюд, а также наполнять водой большие кастрюли и ведра, не помещая их в раковину.

Цветной кухонный смеситель для раковины

Хромированные смесители являются самыми популярными, но все чаще и чаще можно найти модели с отделкой под материал раковины. Стоит принять решение купить смесители и раковину для кухни одного производителя — тогда будет уверенность, что они подойдут друг другу как с технической, так и с эстетической точки зрения. Особенно в случае мойки из композита и смесителей, покрытых слоем одного и того же материала, цвет и текстура будут одинаковыми. Такой целостный набор будет выглядеть исключительно эстетично.

Что дает аэратор?

Казалось бы, это мелочь — ситечко на конце носика. И все же аэратор имеет большое значение — он смешивает воду с воздухом. Поток аэрированный более обильный, хотя в нем меньше воды, поэтому он поласкает более эффективно и меньше брызгает. Кухонный смеситель без аэратора потребляет до 15 литров воды в минуту. Аэратор снижает потребление до 7 литров, что больше чем в два раза!

Какие функции должен иметь экологичный кухонный смеситель?

Удобным решением является ограничитель расхода воды — блокировка рукоятки смесителя, позволяющая регулировать струю только в ограниченном объеме. Если необходимо увеличить его, следует нажать кнопку отпирания замка.

Некоторые кухонные смесители также имеют защиту от открытия горячей воды. Она защищает от ошпаривания, а также экономит энергию для нагрева воды.

Элита кухонных смесителей — как с точки зрения функциональности, так и с позиции экономии воды — является бесконтактные модели. Открытие и закрытие струи контролируется фотоэлементом. В зависимости от настроек, вода перестает течь через определенное время или когда руки отодвигаются назад. Это значительно облегчает щадящую мойку. Экономия воды — это не просто кухонный смеситель! Привычки человека наиболее важны для экономии воды. Следует контролировать расход воды, и не включать кран без необходимости.

Источник: интернет-магазин смесителей Мегаванна