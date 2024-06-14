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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Автоматизация трейдинга криптовалют: особенности и преимущества

Автоматизация трейдинга криптовалют: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Криптовалюты – один из самых перспективных и прибыльных видов биржевых активов

Криптовалюты – один из самых перспективных и прибыльных видов биржевых активов, объём торговых операций с которыми стремительно растёт. Торговать на криптовалютной бирже может каждый, ведь для этого не обязательно быть высококлассным специалистом с особыми знаниями и навыками. Начинать торги можно практически с нулевым опытом, постепенно развивая и совершенствуя свои знания и навыки. Более того, можно сильно облегчить себе задачу, используя так называемые сканеры для арбитража криптовалют.

Как происходит автоматизация?

Торговать на биржах криптовалют можно не только вручную, но и с использованием прогрессивных инструментов для автоматизации процесса. Речь идёт об использовании специального сервиса под названием сканер для арбитража криптовалют, который выполняет большинство рутинных операций самостоятельно. Например, в основе успешного и прибыльного трейдинга лежит принцип постоянного мониторинга рынка. Важно регулярно отслеживать динамику курсов основных криптовалютных пар, сравнивать между собой котировки на разных биржах и сервисах и делать прогнозы. Осуществление всех этих операций вручную требует значительных усилий и траты большого количества времени. В сущности, речь идёт практически о полной занятости на бирже криптовалют. Но что же делать тем, кто не может посвящать трейдингу всё своё время? Для таких биржевых игроков и созданы сканеры криптовалют – сервисы и приложения для удобного и эффективного автоматического трейдинга.

Что делают сканеры криптовалют?

Сервисы для трейдеров бирж криптовалют работают на поле автоматизации всего процесса торгов. Они располагают всем необходимым инструментарием, с помощью которого можно анализировать ситуацию на рынке, выбирать наилучший момент заключения сделки по самому выгодному курсу. Сервисы для биржевой торговли имеют инструменты для аналитики, анализа и сравнения котировок криптовалютных пар, способны прогнозировать прибыльность и имеют встроенные инструменты для управления доходностью и рисками. В сущности, такие инструменты – незаменимые помощники для трейдеров, которые не желают тратить своё драгоценное время на рутинные операции. Однако не стоит рассматривать сканеры криптовалют как самостоятельный инструмент. Трейдеры должны держать руку на пульсе, следить за ходом трейдинга и при необходимости вносить корректировки в стратегию игры на криптовалютной бирже с целью минимизации рисков и роста рентабельности.

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