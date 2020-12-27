В Crowe CRS проанализировали ключевые изменения в налоговом законодательстве РФ

Эксперты компании Crowe CRS, профессионального консультанта в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, отметили главные изменения и события уходящего года в налоговом законодательстве, а также дали прогнозы на 2021 год.

Ситуация вокруг пандемии стала основным источником изменений в 2020 г. для всех аспектов деловой жизни, и налоговая отрасль не стала исключением. Однако уходящий год принес и другие важные события, которые повлияли на налоговый климат в стране.

НДС при банкротстве

В продолжение принятого в декабре 2019 года постановления Конституционного Суда РФ №41-П продолжила свое развитие практика применения норм по вопросу НДС при приобретении товара у банкрота.

В настоящее время не признаются объектом налогообложения НДС операции должников-банкротов только при реализации конкурсной массы.

Однако, в январе 2020 г. ФНС России опубликовало письмо с разъяснениями, а в сентябре был принят закон, в соответствии с которым с 01 января 2021 года объектом налогообложения НДС не будут признаваться операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с осуществлением текущей предпринимательской деятельности.

Продолжение судебных споров по налоговой реконструкции

В 2020 году продолжились споры о возможности использования налоговой реконструкции в рамках применения ст. 54.1 НК РФ. Целый ряд решений был принят в пользу налогоплательщиков, например, в делах ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО «СИВА Лес».

Некоторые суды в том числе признали право на налоговую реконструкцию по НДС, но только при наличии в бюджете источника для вычета (дело ООО «Балтийская экспедиторская компания»).

Переквалификация движимого имущества в недвижимое

Еще одной категорией дел, практика по которой была крайне невыразительна в 2020 году, это споры о доначислении налога на имущество в связи с переквалификацией основных средств налогоплательщиков в недвижимое имущество.

Более десятка таких споров с суммарными доначислениями свыше 1 млрд. рублей рассматривает только Арбитражный суд г. Москвы.

Практически единогласно суды признают недвижимыми трубопроводы (дело ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ). Неопределенность в настоящий момент сформировалась в отношении трансформаторных подстанций и кабельных линий, особенно после направления на новое рассмотрение дела ПАО «МОЭСК».

Субсидиарная ответственность по налоговым долгам

Продолжилось расширение практики привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым долгам компаний.

Например, Верховный Суд РФ указал, что по налоговым долгам компании можно привлекать даже в тех случаях, когда имеются только косвенные доказательства. Данный подход применим в отношении скрытых бенефициаров, которые юридически не имеют связи с организацией, но фактически принимают управленческие решения.

Кроме того, знаковым для отрасли стало дело Арбитражного суда г. Москвы, в рамках которого дети привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым долгам родителей. Как было установлено судом, руководитель должника и его жена подарили несколько объектов дорогостоящей недвижимости своим детям. На момент сделки одному из них было 15 лет, а другой являлся совершеннолетним. Сделки дарения имущества в пользу детей были признаны мнимыми, т.к. совершены только для защиты от взыскания по налоговым долгам. Поскольку дети не имели средств для приобретения и содержания этого имущества, то они не могут признаваться фактическими собственниками. Дети были привлечены к субсидиарной ответственности в части стоимости того имущества, которое было передано им по мнимым сделкам.

Корректировка Соглашений об избежании двойного налогообложения

В определенной степени неожиданным стало внесение изменений в соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Новые правила в принципе идентичны во всех трех протоколах.

Протокол о внесении изменений увеличивает удерживаемый у источника выплаты налог на дивиденды и процентные доходы до 15%.

В отношении дивидендов сделано исключение, когда их получателем является страховая организация, пенсионный фонд, организация, акции которой котируются на организованном рынке (при соблюдении определенных условий), Правительство или местный орган власти, Центральный банк. В этом случае налогообложение у получателя доходов не должно превышать 5%.

Налог на процентные доходы удерживается в размере не более 5%:

когда их получателем является страховая организация, пенсионный фонд, Правительство или местный орган власти, Центральный банк, банк;

в отношении процентов по государственным, корпоративным и еврооблигациям;

в отношении компании, акции которой котируются на организованном рынке (при соблюдении некоторых других условий),

Россия заявила о начале применения MLI с 01.01.2021

Российская Федерация, согласно установленным процедурам, направила ОЭСР уведомление о начале применения Многосторонней конвенции по предотвращению BEPS (MLI) к налоговым соглашениям.

В уведомлении указаны СоИДН РФ с 27 юрисдикциями, а именно: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция.

Многосторонняя конвенция будет применяться в отношениях с этими странами с 01.01.2021 г.

Обновлен перечень государств автообмена финансовой информацией

ФНС России в рамках международных договоров РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией с компетентными органами ряда иностранных юрисдикций, полученной от российских финансовых организаций.

Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Нигерия и Турция.

Оценка и прогнозы Crowe CRS

Эксперты Crowe CRS отмечают, что 2021 год будет решающим по целому ряду вопросов в части налоговых споров:

выйдет на финишную прямую большинство судебных споров о переквалификации движимого имущества в недвижимое;

начнет формироваться практика применения антизлоупотребительных норм MLI;

появятся позиции о применении новых норм об НДС в банкротстве, в первую очередь, в части права на вычет у организаций, вступающих в отношения с банкротами.

Специалисты налоговой практики Crowe CRS полагают, что вопрос о возможности применения налоговой реконструкции в спорах по ст. 54.1 НК РФ не будет разрешен. Ожидаемое к публикации разъяснительное письмо ФНС России, вряд ли будет содержать достаточно однозначные разъяснения по данному вопросу, «расчетный метод» определения налогового обязательства уже отражен в НК РФ.

Что касается налогового администрирования, с 01.07.2021 г. начнет действовать национальная система прослеживаемости товаров. В перечень товаров, которые подлежат прослеживаемости включены холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, мониторы, детские коляски и др. У налогоплательщиков, осуществляющих операции с прослеживаемыми товарами, появится новая обязанность – представлять в налоговые органы отчет о таких операциях и документы с реквизитами прослеживаемости. Случаи и порядок предоставления такой отчетности установит Правительство РФ. В случае если инспекция выявит несоответствие между декларацией и отчетом об операциях с прослеживаемыми товарами, она сможет истребовать счета-фактуры и первичные документы, которые относятся к операциям с такими товарами.

Кроме того, с 01.01.2021 г. увеличится до 15% ставка НДФЛ для лиц, доход которых за год превышает 5 млн. руб.

Наконец, с нового года вклады в банках будут облагаться НДФЛ. С процентов по вкладам, которые превысят необлагаемый процентный доход, нужно платить НДФЛ 13%. Необлагаемый доход определяется как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января соответствующего года. Первый налог придется заплатить в 2022 году.

«В целом, анализируя сложившуюся ситуацию и возможные перспективы налогового регулирования и администрирования, мы не можем не отметить ужесточение налогового контроля, даже несмотря на снижение общего числа налоговых проверок. Искусственное перемещение контроля на допроверочную стадию нисколько не снижает нагрузку на бизнес. Это еще больше подчеркивает необходимость грамотного выстраивания налоговой стратегии и необходимость расчета возможных налоговых последствий до момента совершения тех или иных сделок», - отмечает руководитель налоговой практики Crowe CRS Дмитрий Барский.

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк. Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах - Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др.

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