В Crowe CRS проанализировали ключевые изменения в налоговом законодательстве РФ

Эксперты компании Crowe CRS, профессионального консультанта в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, отметили главные изменения и события уходящего года в налоговом законодательстве, а также дали прогнозы на 2021 год.
Ситуация вокруг пандемии стала основным источником изменений в 2020 г. для всех аспектов деловой жизни, и налоговая отрасль не стала исключением. Однако уходящий год принес и другие важные события, которые повлияли на налоговый климат в стране.
НДС при банкротстве
В продолжение принятого в декабре 2019 года постановления Конституционного Суда РФ №41-П продолжила свое развитие практика применения норм по вопросу НДС при приобретении товара у банкрота.
В настоящее время не признаются объектом налогообложения НДС операции должников-банкротов только при реализации конкурсной массы.
Однако, в январе 2020 г. ФНС России опубликовало письмо с разъяснениями, а в сентябре был принят закон, в соответствии с которым с 01 января 2021 года объектом налогообложения НДС не будут признаваться операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с осуществлением текущей предпринимательской деятельности.
Продолжение судебных споров по налоговой реконструкции
В 2020 году продолжились споры о возможности использования налоговой реконструкции в рамках применения ст. 54.1 НК РФ. Целый ряд решений был принят в пользу налогоплательщиков, например, в делах ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО «СИВА Лес».
Некоторые суды в том числе признали право на налоговую реконструкцию по НДС, но только при наличии в бюджете источника для вычета (дело ООО «Балтийская экспедиторская компания»).
Переквалификация движимого имущества в недвижимое
Еще одной категорией дел, практика по которой была крайне невыразительна в 2020 году, это споры о доначислении налога на имущество в связи с переквалификацией основных средств налогоплательщиков в недвижимое имущество.
Более десятка таких споров с суммарными доначислениями свыше 1 млрд. рублей рассматривает только Арбитражный суд г. Москвы.
Практически единогласно суды признают недвижимыми трубопроводы (дело ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ). Неопределенность в настоящий момент сформировалась в отношении трансформаторных подстанций и кабельных линий, особенно после направления на новое рассмотрение дела ПАО «МОЭСК».
Субсидиарная ответственность по налоговым долгам
Продолжилось расширение практики привлечения к субсидиарной ответственности по налоговым долгам компаний.
Например, Верховный Суд РФ указал, что по налоговым долгам компании можно привлекать даже в тех случаях, когда имеются только косвенные доказательства. Данный подход применим в отношении скрытых бенефициаров, которые юридически не имеют связи с организацией, но фактически принимают управленческие решения.
Кроме того, знаковым для отрасли стало дело Арбитражного суда г. Москвы, в рамках которого дети привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым долгам родителей. Как было установлено судом, руководитель должника и его жена подарили несколько объектов дорогостоящей недвижимости своим детям. На момент сделки одному из них было 15 лет, а другой являлся совершеннолетним. Сделки дарения имущества в пользу детей были признаны мнимыми, т.к. совершены только для защиты от взыскания по налоговым долгам. Поскольку дети не имели средств для приобретения и содержания этого имущества, то они не могут признаваться фактическими собственниками. Дети были привлечены к субсидиарной ответственности в части стоимости того имущества, которое было передано им по мнимым сделкам.
Корректировка Соглашений об избежании двойного налогообложения
В определенной степени неожиданным стало внесение изменений в соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Новые правила в принципе идентичны во всех трех протоколах.
Протокол о внесении изменений увеличивает удерживаемый у источника выплаты налог на дивиденды и процентные доходы до 15%.
В отношении дивидендов сделано исключение, когда их получателем является страховая организация, пенсионный фонд, организация, акции которой котируются на организованном рынке (при соблюдении определенных условий), Правительство или местный орган власти, Центральный банк. В этом случае налогообложение у получателя доходов не должно превышать 5%.
Налог на процентные доходы удерживается в размере не более 5%:
- когда их получателем является страховая организация, пенсионный фонд, Правительство или местный орган власти, Центральный банк, банк;
- в отношении процентов по государственным, корпоративным и еврооблигациям;
- в отношении компании, акции которой котируются на организованном рынке (при соблюдении некоторых других условий),
Россия заявила о начале применения MLI с 01.01.2021
Российская Федерация, согласно установленным процедурам, направила ОЭСР уведомление о начале применения Многосторонней конвенции по предотвращению BEPS (MLI) к налоговым соглашениям.
В уведомлении указаны СоИДН РФ с 27 юрисдикциями, а именно: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция.
Многосторонняя конвенция будет применяться в отношениях с этими странами с 01.01.2021 г.
Обновлен перечень государств автообмена финансовой информацией
ФНС России в рамках международных договоров РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией с компетентными органами ряда иностранных юрисдикций, полученной от российских финансовых организаций.
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Нигерия и Турция.
Оценка и прогнозы Crowe CRS
Эксперты Crowe CRS отмечают, что 2021 год будет решающим по целому ряду вопросов в части налоговых споров:
- выйдет на финишную прямую большинство судебных споров о переквалификации движимого имущества в недвижимое;
- начнет формироваться практика применения антизлоупотребительных норм MLI;
- появятся позиции о применении новых норм об НДС в банкротстве, в первую очередь, в части права на вычет у организаций, вступающих в отношения с банкротами.
Специалисты налоговой практики Crowe CRS полагают, что вопрос о возможности применения налоговой реконструкции в спорах по ст. 54.1 НК РФ не будет разрешен. Ожидаемое к публикации разъяснительное письмо ФНС России, вряд ли будет содержать достаточно однозначные разъяснения по данному вопросу, «расчетный метод» определения налогового обязательства уже отражен в НК РФ.
Что касается налогового администрирования, с 01.07.2021 г. начнет действовать национальная система прослеживаемости товаров. В перечень товаров, которые подлежат прослеживаемости включены холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, мониторы, детские коляски и др. У налогоплательщиков, осуществляющих операции с прослеживаемыми товарами, появится новая обязанность – представлять в налоговые органы отчет о таких операциях и документы с реквизитами прослеживаемости. Случаи и порядок предоставления такой отчетности установит Правительство РФ. В случае если инспекция выявит несоответствие между декларацией и отчетом об операциях с прослеживаемыми товарами, она сможет истребовать счета-фактуры и первичные документы, которые относятся к операциям с такими товарами.
Кроме того, с 01.01.2021 г. увеличится до 15% ставка НДФЛ для лиц, доход которых за год превышает 5 млн. руб.
Наконец, с нового года вклады в банках будут облагаться НДФЛ. С процентов по вкладам, которые превысят необлагаемый процентный доход, нужно платить НДФЛ 13%. Необлагаемый доход определяется как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января соответствующего года. Первый налог придется заплатить в 2022 году.
Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк. Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах - Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др.
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