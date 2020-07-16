Что теперь будет с выборами?

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий проводить выборы в России в течение нескольких дней. Эти изменения в законодательстве были приняты за счет голосов «единороссов».

Депутаты других фракции голосовали «против» или уклонялись от участия. Однако парламентского большинства партии власти хватило, чтобы закон был принят. При подготовке этих норм учитывался опыт голосования по поправкам к Конституции.

Региональные выборы 2020 года пройдут еще по старым правилам. Что касается всероссийских парламентских выборов 2021 года, их уже можно будет провести по новому законодательству.

Подобные изменения были негативно восприняты многими экспертами. При такой схеме появляется больше возможностей для фальсификаций.