Как подготовить авто к холодному времени года

ента новостей

19:40
«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в 10-м туре РПЛ, дубль сделал Илья Самошников
19:10
Главная звезда СКА Евгений Кузнецов пропустил два месяца из-за повреждения в матче с «Северсталью», который команда Романа Ротенберга выиграла со счётом 8:5
18:51
Венгерский политик опять посетит СПб
18:00
Застройщики ожидают резкое падение спроса
14:56
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку
11:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова
11:04
В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»
11:02
Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке
09:33
В Северной столице проверят автошколы
08:54
Туристический налог будет расти
01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
10:59
Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом
10:55
В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу
10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
10:17
В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку
09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
09:12
Промышленность продолжает расти
08:53
Петербуржец оказался под санкциями
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Как подготовить авто к холодному времени года

Как подготовить авто к холодному времени года

0
43
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Подготовка автомобиля к холодному времени года требует ответственного подхода. На какие моменты стоит обратить внимание в данном случае, чтобы все сделать правильно.

С приближением зимы необходимо задуматься о подготовке автомобиля к холодному времени года. Правильный уход и своевременная подготовка помогут избежать многих проблем в зимний период, обеспечить комфортное вождение и продлить срок службы авто. Рассмотрим шаги, которые стоит пройти для хорошего результата. Если вы же только планируете купить машину, авто под заказ https://caromoto.com/by/ предложит на выгодных условиях. Вы сможете подобрать вариант, который устроит по всем параметрам.

Замена резины на зимнюю

Одним из первых и самых важных шагов подготовки авто к зиме является замена летних шин на зимние. Летняя резина не предназначена для эксплуатации при низких температурах. Ее сцепление с дорогой ухудшается уже при +5°С.

Преимущества зимних шин:

  • Улучшенное сцепление с дорогой. Зимняя резина имеет более мягкий состав. Это обеспечивает лучшее сцепление даже на обледенелой поверхности.
  • Глубокий протектор. Благодаря особому рисунку протектора зимние покрышки эффективно справляются с талым снегом и предотвращают аквапланирование.
  • Безопасность в сложных условиях. Важно помнить, что зимняя резина предназначена для повышения безопасности на дорогах в условиях снега, льда и морозов.

Проверка аккумулятора

Зимой аккумулятор подвергается повышенной нагрузке. Пониженные температуры могут снижать его производительность, а если батарея уже изношена, она может просто не завести машину.

Что стоит проверить:

  • Заряд аккумулятора. Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен. Если ему уже более трех лет, возможно, стоит подумать о покупке нового устройства.
  • Клеммы. Проверьте состояние клемм, очистите их от возможной коррозии и убедитесь в плотном контакте с проводами.
  • Емкость. В специализированных сервисах можно измерить фактическую емкость аккумулятора и при необходимости заменить его.

Замена масла и фильтров

Моторное масло в холодное время года должно иметь определенную вязкость. Благодаря этому двигатель эффективно запускается и работает при низких температурах. Летнее масло может загустеть, что затруднит запуск мотора.

Лучше всего подойдет всесезонное масло с маркировкой, соответствующей климатическим условиям вашего региона. При необходимости поменяйте масляный фильтр и проверьте воздушный и топливный фильтры. Они должны быть чистыми и готовыми к зимним нагрузкам.

Проверка охлаждающей жидкости

Антифриз играет важную роль в поддержании работоспособности двигателя в холодное время года. Он предотвращает замерзание жидкости в системе охлаждения, защищает двигатель от перегрева.

Что нужно сделать:

  • Проверьте уровень антифриза. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в пределах нормы.
  • Проверьте концентрацию. Для зимы рекомендуется использовать антифриз с низкой температурой замерзания. Обычно это составляет -30°C и ниже.
  • Проверьте герметичность системы. Любые протечки могут привести к утечке антифриза, что в зимнее время особенно опасно.

Подготовка стеклоочистителей и стеклоомывателя

Чистое стекло – залог безопасного вождения. Зимой особенно важно, чтобы стеклоочистители были в хорошем состоянии, а жидкость стеклоомывателя не замерзала.

Проверьте щетки. Если они износились, замените их до наступления холодов. Изношенные щетки могут плохо справляться с грязью и снегом. Залейте зимнюю жидкость. Стеклоомыватель для зимы должен быть морозостойким. Стандартные жидкости могут замерзнуть в бачке и повредить систему.

Проверка тормозной системы

Тормоза – важная система безопасности автомобиля. Зимой нагрузка на нее повышается из-за скользких дорог. Обязательно проверьте состояние тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости.

Основные моменты:

  • Проверьте уровень тормозной жидкости. Она не должна быть ниже минимальной отметки.
  • Оцените состояние тормозных колодок и дисков. Износ колодок не должен превышать допустимого уровня.
  • Замените тормозную жидкость, если она старая. Срок службы тормозной жидкости обычно составляет 2-3 года.

ТО обогревателя и кондиционера

Зимой важно, чтобы обогреватель автомобиля работал исправно. Он отвечает за комфорт в салоне, предотвращает запотевание стекол. Рекомендуем проверить работу кондиционера, так как он помогает быстрее избавиться от влаги на стеклах.

Важные шаги:

  • Проверьте систему обогрева. Если обогрев работает плохо, обратитесь в сервис для диагностики.
  • Очистите радиатор отопителя. Накопившаяся пыль и грязь могут снижать эффективность обогрева.
  • Проверьте кондиционер. Даже зимой кондиционер полезен для устранения запотевания окон.

Проверка освещения

В зимнее время года световой день короче, поэтому исправное освещение – это залог безопасности на дороге.

Что нужно проверить:

  • Фары и задние фонари. Все лампочки должны работать и светить достаточно ярко. При необходимости замените их.
  • Регулировка фар. Фары должны быть направлены правильно, чтобы обеспечить оптимальное освещение дороги.
  • Противотуманные фары. Если они есть, убедитесь в их исправности, так как они особенно полезны в условиях плохой видимости.

Подготовка кузова

Зимой дороги часто обрабатываются реагентами, которые могут вызвать коррозию кузова. Поэтому важно позаботиться о дополнительной защите лакокрасочного покрытия. Нанесите восковое покрытие. Это создаст защитный слой на кузове и поможет избежать повреждений от соли и реагентов. Проверьте арки колес и днище. Эти составляющие автомобиля чаще всего подвергаются воздействию реагентов, поэтому лучше нанести на них антикоррозийное средство.

Подготовка автомобиля к зимнему сезону – не только вопрос комфорта, но и безопасности. Выполнив все перечисленные рекомендации, вы сможете значительно снизить риск поломок в холодное время года, улучшить безопасность на дороге и продлить срок службы транспортного средства.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-02-2024, 15:35
Летние автомобильные шины: все, что нужно о них знать
28-10-2016, 20:05
Какие шины можно установить на &#352;KODA Rapid?
22-04-2021, 16:13
Подготовка автомобиля к лету начинается с Viatti
21-08-2017, 11:57
Что учесть при покупке зимних шин?
25-07-2021, 14:17
«ВыборЦен» подтвердил - Viatti в тройке лучших шин для зимы
22-07-2020, 10:25
Как выбрать шины и на что обратить внимание

Происшествия на дорогах

0
101
Сегодня, 11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
0
97
Сегодня, 11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
0
192
Вчера, 10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
0
189
26-09-2024, 22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
Наверх