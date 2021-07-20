Получение КАСКО: основные нюансы работы механизма

Полис КАСКО получают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от большого количества разных рисков. Водители сами выбирают, какую защиту и как получить, в зависимости от стажа и стиля вождения. Надо изучить всю информацию, чтобы принять оптимальное решение. Помогает предварительный расчет КАСКО.

Нюансы оформления

Страхователь в любом случае должен получить от второй стороны пакет документов. Стандартный список включает такие позиции:

ПТС, СТС, доверенности на автомобиль, если они есть. Действительный талон технического осмотра, который был пройден недавно. Права каждого из тех, кто допущен к управлению. Паспорт владельца транспорта.

Сначала посещают офис компании с документами и самой машиной. Остаётся решить не так много вопросов:

Сверка VIN-номеров с данными из документов. Проверка номерного обозначения на кузове. Определение состояния машины после визуального осмотра.

Итог - акт, где говорится о наличии повреждений или их отсутствии. Фиксация требуется только для серьёзных повреждений, небольшие царапины могут опустить. Если дефекты на кузове слишком сильные - может потребоваться замена, после которой и оформят КАСКО.

С актом осмотра автомобиля обязательно надо ознакомиться. Лучше сразу обнаружить ошибки и несоответствия. Иначе потом трудно будет доказать, что и когда произошло.

Время начала действия полиса всегда учитывается. Не стоит ограничиваться простой датой - в документ вписывают точный час, когда страховка вступила в силу.

Выплаты по КАСКО сами по себе не имеют чётких временных промежутков. В законе говорится, что надо придерживаться принципов разумности. Это значит, что и сами компании не должны слишком задерживаться в принятии решений и реакциях. Обычно хватает 21-30 дней.

Если это время прошло, а денег так и нет - стоит говорить о том, что рассмотрение заявки искусственно затягивают. Стоит обратиться к руководителю с претензией, где требуют возместить ущерб максимум на протяжении следующих семи дней. Если и такое общение игнорируют - обращаются в суд.

Выплата предоставляется в виде ремонта повреждённого авто, либо конкретного перечисления. Главное - чтобы работы выполняла специализированная компания, с которой заключен официальный договор. До получения официального ответа о сумме выплат проводить ремонт самостоятельно не стоит.

Страхователю тоже требуются письменные доказательства, поэтому лучше игнорировать все просьбы о том, чтобы урегулировать конфликт на дороге мирно. Обязательное требование - вызов инспектора. При его прибытии страховой случай признают официальным.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.