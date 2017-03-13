Крупный успех в борьбе с наркотрафиком

Северо-Западная оперативная таможня предотвратила поступление в город крупной партии опиата. Наркодилеры провели успешную операцию в ходе так называемой «контролируемой поставки».

Оперативники знали, что грузовик, пересекающий границу с Эстонией, оснащён тайником, в котором были припрятаны почти 270 кг психотропного вещества.

Задерживать машину не стали, а дали ей беспрепятственно проследовать на строительную площадку в посёлке Сиверский, где в процессе перегрузки из грузовика в легковую машину вся организованная преступная группировка, занимавшаяся наркотрафиком, была поймана с поличным.

Кроме героина у членов ОПГ было обнаружено 26 тысяч евро, которые также были изъяты.

Теперь участникам группы грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а организаторам преступного бизнеса – пожизненное заключение.