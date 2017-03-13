Свежие новости

14:53
Назван лучший повар военного питания–2017
13:51
Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»
13:27
Крупный успех в борьбе с наркотрафиком
09:47
Подготовка водителей
09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
20:28
В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»
15:30
Прогулка по Невскому проспекту
10:00
Финны бастуют
09:40
С экологией все плохо
08:49
Определили лучших
08:32
Картины Рерихов переехали
23:50
Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи своих серий
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Крупный успех в борьбе с наркотрафиком

Крупный успех в борьбе с наркотрафиком

0
43
Автор: alfree
0
Фото:
rbc.ru
На подступах к Петербургу задержана международная преступная группа, пытавшаяся ввезти в город 266 кг психотропного вещества.

Северо-Западная оперативная таможня предотвратила поступление в город крупной партии опиата. Наркодилеры провели успешную операцию в ходе так называемой «контролируемой поставки».

Оперативники знали, что грузовик, пересекающий границу с Эстонией, оснащён тайником, в котором были припрятаны почти 270 кг психотропного вещества.

Задерживать машину не стали, а дали ей беспрепятственно проследовать на строительную площадку в посёлке Сиверский, где в процессе перегрузки из грузовика в легковую машину вся организованная преступная группировка, занимавшаяся наркотрафиком, была  поймана с поличным.

Кроме героина у членов ОПГ было обнаружено 26 тысяч евро, которые также были изъяты.

Теперь участникам группы грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а организаторам преступного бизнесапожизненное заключение.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

13-10-2016, 18:55
Наркотики в Коми – на такси
4-12-2014, 23:31
Преступная группировка, торговавшая метадоном, задержана в Петербурге
11-04-2014, 13:21
Героин от мигрантов
27-06-2013, 08:06
Наркополицейскими перекрыт канал поставок гаммабутиролактона
31-05-2013, 17:06
Наркоторговцам из Приморского района скоро огласят приговор
20-02-2013, 10:20
В Колпинском районе задержана преступная группа торговавшая наркотиками

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
304
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
202
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
132
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
158
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх