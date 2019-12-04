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Питерец.ру » Политика » Беглов съездил в Финляндию

Беглов съездил в Финляндию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Губернатор Петербурга побывал с рабочим визитом в Хельсинки

Между Петербургом и Хельсинки существуют давние партнерские отношения. Товарооборот между Северной столицей РФ и Финляндией близится к отметке 1 млрд. долларов. Стороны активно сотрудничают в различных сферах. В прошлом году Финляндию посетили 140 тыс. россиян. В Петербурге работает более 400 финских компаний.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов посетил столицу Финляндии, где провел встречи с президентом страны, бургомистром Хельсинки и предпринимателями. В ходе визита петербургского губернатора обсуждалось взаимодействие в сфере бизнеса, транспорта, образования.

Это был первый заграничный визит Беглова в роли петербургского градоначальника. Теперь наших финских соседей ждут в гости с ответным визитом.

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