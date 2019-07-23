Зачем в Санкт-Петербург приезжал секретарь ЦК КПРФ Обухов?

В Госдуме Сергей Обухов (на фото) провёл два срока, а в Компартии он традиционно связан с выборными кампаниями. Петербургские коммунисты заслушали Обухова в конференц-зале гостиницы «Россия». Сайт горкома КПРФ очень красочно описал выступление секретаря Центрального комитета Обухова 21 июля:

Сергей Павлович «особо высветил усиление атак на КПРФ со стороны действующей буржуазной власти».

ЦИПКР Обухова постоянно снабжает партийцев разнообразными методическими рекомендациями. Однако «Питерец.ру» сомневается, если ли хотя бы в каждой ТИК Петербурга представитель партии КПРФ с правом совещательного голоса. Выступавший на этом семинаре-совещании «красный» кандидат в губернаторы Владимир Бортко тоже имеет право назначить своего человека в каждую комиссию – от Горизбиркома до любой участковой. Но будет ли реализовано это право на фоне постоянных сетований со стороны КПРФ на проходящие в стране выборы – вопрос.

А в среду, 24 июля, коммунисты и сочувствующие планируют собраться на площади Ленина у Финляндского вокзала на санкционированный митинг.