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Питерец.ру » Общество » Заболевших корью стало больше

Заболевших корью стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге возросло число людей, заболевших корью

«Питерец.ру» сообщает, что с начала 2019 года в Северной столице заболело корью 95 человек. Третья часть этих людей – дети. В прошлом году ситуация была получше. Корь обнаружили у 54 петербуржцев. Так что число заболевших увеличилось почти в 2 раза. В большинстве случаев вирус кори жители Петербурга подхватывали во время отпусков. После этого они привозили инфекцию домой.

Корь – опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. В некоторых случаях такая инфекция даже оборачивается летальным исходом. Такое возможно, если корь приводит к серьезным осложнениям. Это может быть пневмония, энцефалит и другие заболевания.

Корь тяжело протекает у детей, если у них нарушен иммунитет. Взрослые со слабой иммунной системой тоже тяжело переносят это заболевание. Что касается защиты от кори, то эффективным средством становится прививка.

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