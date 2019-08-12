В Смольном обсудят подготовку к зиме

До зимнего периода есть еще достаточно времени, но власти Петербурга уже сейчас думают о подготовке к этому сезону. Сегодня в Смольном состоится совещание, посвященное данному вопросу. Александр Беглов встретится с главами профильных ведомств и членами городского правительства. В ходе совещания будет обсуждаться состояние петербургской отопительной системы, а также другие связанные с данной сферой моменты.

«Питерец.ру» сообщает, что перед зимним периодом нужно проверить 23,5 тыс. зданий. В настоящий момент примерно в 10% случаях выявлены различные нарушения. Обычно проблемы связаны с недостаточным утеплением подвальных или чердачных помещений. Перед началом сезона данные недостатки необходимо устранить.