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» » В Смольном обсудят подготовку к зиме

В Смольном обсудят подготовку к зиме

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
yuzhnoebutovomedia.ru
В правительстве Северной столицы уже думают о подготовке города к зиме

До зимнего периода есть еще достаточно времени, но власти Петербурга уже сейчас думают о подготовке к этому сезону. Сегодня в Смольном состоится совещание, посвященное данному вопросу. Александр Беглов встретится с главами профильных ведомств и членами городского правительства. В ходе совещания будет обсуждаться состояние петербургской отопительной системы, а также другие связанные с данной сферой моменты.

«Питерец.ру» сообщает, что перед зимним периодом нужно проверить 23,5 тыс. зданий. В настоящий момент примерно в 10% случаях выявлены различные нарушения. Обычно проблемы связаны с недостаточным утеплением подвальных или чердачных помещений. Перед началом сезона данные недостатки необходимо устранить.

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1 комментарий

Олеся
Администрация потому и распорядилась повторно трубы в районах проверить, чтобы выявить слабые места сейчас, а не зимой. В холода никому не хочется сидеть без отопления 2 недели :D
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