На оптовом складе Петербурга изъята крупная партия польских яблок

На территории поселка Шушары 6 февраля 2019 года специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями Северо-Западного таможенного Управления в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" проведено контрольно-надзорное мероприятие.

В ходе мероприятия в складском помещении была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. Согласно информации на частично сохранившихся этикетках страна происхождения 19,5 тонн свежих яблок - Республика Польша (город Бельск-Дужи Мазовецкого воеводства).

Данная продукция изъята из обращения должностными лицами Управлением Россельхознадзора и уничтожена механическим способом.