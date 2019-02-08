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На оптовом складе Петербурга изъята крупная партия польских яблок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
На оптовом складе Петербурга изъята крупная партия польских яблок

На территории поселка Шушары 6 февраля 2019 года специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями Северо-Западного таможенного Управления в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" проведено контрольно-надзорное мероприятие.

В ходе мероприятия в складском помещении была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. Согласно информации на частично сохранившихся этикетках страна происхождения 19,5 тонн свежих яблок - Республика Польша (город Бельск-Дужи Мазовецкого воеводства).

Данная продукция изъята из обращения должностными лицами Управлением Россельхознадзора и уничтожена механическим способом.

Источник: Россельхознадзор
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