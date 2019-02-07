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» » Проект «Крышечки ДоброТЫ» отметит два года

Проект «Крышечки ДоброТЫ» отметит два года

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81
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
За это время волонтеры сдали на переработку 16 тонн пластика

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТЫ» отметит свое двухлетие 2 марта в МЕГА Парнас. Проект представляет собой волонтерское движение, цель которого — привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач. Основная деятельность проекта — это сбор пластиковых крышек для возмездной передачи их на переработку. В Петербурге проект начал развиваться с февраля 2017 года, а сейчас является частью общественной организации «Мусора.Больше.Нет» СПб и ЛО.
«Крышечки ДоброТЫ» объединяют более 350 пунктов сбора в детских дошкольных учреждениях, школах», библиотеках, жилых комплексах и организациях Петербурга и Ленобласти. За этими пунктами стоят сотни волонтеров, десятки кураторов проекта, а также тысячи жителей, которые ежедневно улучшают экологическую ситуацию и вносят вклад в благотворительность, принося в пункты свои крышечки.
За два года существования проекта волонтеры собрали свыше 8 млн крышечек, более 16 тонн пластика сдали на переработку. Вырученные средства организаторы проекта направили на помощь 10 подопечным Благотворительного фонда помощи нуждающимся детям Петербурга «Солнце».
Праздничное мероприятие по поводу двухлетия проекта состоится 2 марта 2019 года с 15:00 до 17:00 в МЕГЕ Парнас (КАД, 117 км внешнего кольца). В программе: презентация итогов проекта, праздничный концерт, творческие мастер-классы для детей всех возрастов. Взрослые посетители примут участие в игровой масштабной сортировке 700 кг крышек по цветам. Всех участников праздника ждут подарка и сладкие угощения.

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