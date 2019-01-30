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Закон о молоке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
usanin.com
Молочные продукты будут продавать по-другому

«Питерец.ру» сообщает, что Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому молочные продукты, не имеющие в своем составе различных заменителей жира, будут иметь специальную маркировку. Данное требование начнет действовать с 1 июля текущего года.

По мнению правительства, предложенная мера позволит покупателям лучше ориентироваться в молочке. Сегодня производители предлагают различные товары. В некоторых продуктах используются натуральные жиры, в других – добавляются их заменители.

Хотя состав указан на товарной упаковке, в кабмине посчитали это недостаточной мерой. Потому был разработан и принят новый «закон о молоке». Теперь покупателю будет легче определять продукцию, которая содержит или не содержит заменители жира.

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