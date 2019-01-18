Воду можно пить

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице провели проверку водопроводной воды. В ходе мониторинга выяснилось, что вода из-под крана является доброкачественной, а каких-либо вредных веществ в ней не обнаружено. Так что жители Петербурга могут спокойно пить обычную воду и при этом не беспокоиться за состояние своего здоровья.

Стоит отметить, что в прошлом году по итогам проверок неудовлетворительными оказались примерно 2% проб, которые не соответствовали необходимым санитарно-химическим показателям. Отклонения по микробиологическим показателям были выявлены у 0,1% проб.

Что касается проверки по показателю «жесткость», ее не прошли 4,8% проб. Данная ситуация обусловлена изношенностью городского водопровода. В Роспотребнадзоре следят за исправлением имеющихся нарушений.