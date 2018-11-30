Спасение уток

Изменившие погодные условия приводят к немалым сложностям. В трудной ситуации оказываются плавающие птицы. В частности, в Северной столице появилось 11 сообщений об утках, которые вмерзли в лед водоемов. «Питерец.ру» отмечает, что всех птиц удалось спасти.

Попавшие в ледяную ловушку утки не могут выбраться самостоятельно и нуждаются в помощи человека. В основном в лед вмерзают птицы, которые подверглись травмам или ослабели. Они не могут должным образом среагировать на опасность, поскольку им не хватает сил.

В городе зимой остается много уток. Местные жители подкармливают их, и у птиц отсутствует стимул улетать на юг в поисках пищи. В результате они могут оказаться в опасности, вызванной погодными условиями.